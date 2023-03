Ivan Cardia porta la parte bella di Foggia in diretta radio: "La ricchezza di questa città è la solidarietà"

Davanti alla sede dell'associazione Abc di Foggia, in Corso Roma, l'inviato-conduttore Ivan Cardia - arrivato in città con il suo zaino in spalla, strumentazione e microfoni - si è collegato in diretta dando vita ad una “radio che si vede”