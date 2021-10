'Tutela del verde pubblico' a Monte Sant'Angelo: l'istituto comprensivo Tancredi-Amicarelli adotta la prima area verde

Nel 2020 il Consiglio comunale ha approvato il 'Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato' e la Giunta, successivamente, ha provveduto ad approvare il disciplinare tecnico per l'affidamento e la sponsorizzazione delle aree a verde di proprietà del Comune di Monte Sant'Angelo.

L'Istituto comprensivo 'Giovanni Tancredi - Vincenzo Amicarelli' si è candidato ad 'adottare' un'area verde pubblica e ieri è stato firmato l'Accordo di affidamento alla presenza della Dirigente Matilde Iaccarino, del Dirigente del Settore Tecnico Giampiero Bisceglia e degli Assessori Michele Fusilli (Lavori pubblici e urbanistica) e Rosa Palomba (istruzione).

L'area in oggetto - situata in via Abate Gioele, nei pressi del boschetto Tufara rossa - sarà gestita dai ragazzi dell' IC Tancredi. Amicarelli fino al 2024.

"I bambini della Tancredi-Amicarelli gestiranno un'area verde pubblica imparando sin da piccoli a prendersi cura di ciò che appartiene a tutti. Imparando sin da piccoli ad essere adulti responsabili, attenti all'ambiente, con forte senso civico e di comunità. Un'iniziativa meravigliosa che sa di futuro e di speranza. Grazie a tutta la scuola e ai nostri meravigliosi bambini, siamo davvero orgogliosi di voi" - dichiara il Sindaco Pierpaolo d'Arienzo.

Per adottare un'area verde consulta il disciplinare e consulta il regolamento.