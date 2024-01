A 'Tali e Quali' Iolanda Simeone, il medico oculista di Foggia nei panni di Ornella Vanoni: "Mi sono divertita"

A Iolanda Simeone, medico chirurgo oculista con un trascorso da dirigente presso il Policlinico Riuniti di Foggia, non è bastata l'ottima interpretazione del brano 'L'appuntamento' di Ornella Vanoni, per entrare a far parte dei concorrenti di 'Tali e Quali', il programma in onda su Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Durante la puntata scorsa, nonostante i complimenti di Giorgio Panariello - "Questa è brava" - e di Crstiano Malgioglio - "Questa è da prendere", la dottoressa foggiana è stata risucchiata nella botola, tra lo sconcerto della giuria e del pubblico in sala, ai quali Iolanda Simeone pare avesse fatto un'ottima impressione.

Gli ingredienti per staccare il pass che l'avrebbe portata a gareggiare ufficialmente - compreso trucco e parrucco - c'erano tutti.

Decisamente intonata e simile alla 'Cantante della Mala', soprannome con cui è conosciuta Ornella Vanoni, l'oculista, che fino ad allora non aveva mai imitato nessuna artista, l'ha presa ugualmente bene: "Mi è servito per staccare la spina e divertirmi".

Durante la trasferta romana, nel giorno del suo compleanno, si è regalata anche un duetto con Fiorello, momento immortalato con un selfie che ha pubblicato su Facebook.

Da sempre autodidatta, qualche anno fa al Teatro Umberto Giordano si era esibita al fianco di Mario Salvatore.

Ha vinto alcuni concorsi canori, tra cui quello dell'Ims, International Music Star, rispetto al quale, il 7 febbraio prossimo, nel salotto delle celebrità di Sanremo, ritirerà il disco d'argento. "Non credevo mi selezionassero". La commissione tecnica nazionale le ha riservato il privilegio di essere una delle dieci vincitrici: "Nonostante non sia molto social" precisa.

Ovviamente, non ha scoperto oggi la passione per la musica e per il canto. Doti innate che ha coltivato soprattutto dopo aver lasciato l'ospedale Riuniti. Intere giornate in sala operatoria, infatti, non le permettevano di dedicarsi ad altro.

Da Piazza Umberto Giordano, cuore della città e sede del suo studio, la dott.ssa Iolanda Simeone ha lanciato un messaggio di leggerezza e spensieratezza, interpretando Ornella Vanoni, in prima serata, davanti a milioni di italiani. Un gran bel successo, nonostante l'esito.