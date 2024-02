Iolanda Simeone torna da Sanremo con il 'disco d'argento': l'oculista foggiana premiata all'International Music Star

Detto, fatto. La dottoressa Iolanda Simeone, medico oculista di Foggia, il 7 febbraio scorso ha ritirato il disco d’argento del concorso ‘International Music Star’.

A consegnarle il riconoscimento è stato nientepopodimeno che il maestro Vince Tempera, dal quale Simeone ha ricevuto i complimenti per la performance di ‘Due Vite’, brano di Marco Mengoni con il quale aveva superato la prima tra tremila partecipanti e la successiva, negli studi Sky di Padova, tra 70 aspiranti alla vittoria finale. “Per me è stata una grande soddisfazione ricevere i complimenti del Maestro Vince Tempera, come anche a Tali e Quali mi aveva piacere ricevere quelli di Pinuccio Pierazzoli” ha commentato a Foggiatoday.

La dottoressa oculista dello studio di Piazza Giordano, è stata premiata a Sanremo nel salotto delle celebrità. La finale verrà trasmessa in primavera su Sky. Nei ritagli di tempo, da autodidatta, il medico oculista con un passato al Policlinico Riuniti di Foggia, coltiva la passione per il canto e la musica.

Grazie alle sue doti innate, si è tolta la soddisfazione di partecipare a 'Tali e Quali Show', dove nonostante l’ottima interpretazione del brano ‘L’appuntamento’ di Ornella Vanoni e i complimenti di Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, non è riuscita a staccare il pass per partecipare come concorrente a una puntata del programma condotto da Carlo Conti.