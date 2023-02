'Invisibili' realizza il sogno di Ludovica: da Ascoli Satriano al 'Bambino Gesù' per regalare una gioia ai piccoli degenti

L'associazione 'Invisibili' realizza il sogno di Ludovica: da Ascoli a Roma per regalare una gioia ai piccoli ricoverati nel reparto di Reumatologia dell'ospedale pediatrico ‘Bambino Gesù' di Roma. Luoghi, quelli ospedalieri, che la piccola ascolana, di 9 anni, ha dovuto imparare a conoscere ed affrontare.

"La sensazione che accompagna un bambino ospedalizzato è spesso l’insofferenza per una quotidianità sospesa in ragione di una malattia che in alcuni casi può prevedere tempi di degenza prolungati. Una quotidianità, fatta di oggetti, persone ma soprattutto di quel focolare domestico intorno al quale sentirsi protetti, sostituita da ambienti sconosciuti, camici bianchi e corsie" spiegano dalla neonata associazione di legalità.

"Paura, sconforto e frustrazione sono spesso le emozioni che accompagnano l’esperienza ospedaliera di un bambino che non aspetta altro che vedersi fuori da quegli schemi, fuori dalla paura di sentirsi malato. Quei luoghi dove veramente capisci il senso della vita sospesa su un sottile filo di cotone. Per questo, a San Valentino, la cosa più importante ci è sembrata sovvertire le consuetudini ed andare nei luoghi dove c'è bisogno d'amore", raccontano.

"Il nostro piccolo, grande cupido Ludovica, ha prestato le sue mani per far arrivare il giorno di San Valentino, ai suoi piccoli amici degenti del reparto di Reumatologia dell’ospedale pediatrico 'Bambino Gesù' di Roma tanti regali che qualche settimana fa ci furono donati dagli stessi cittadini di Ascoli di Satriano e Ordona. Il San Valentino degli 'Invisibili' è strano, è diverso ma tanto ricco di amore", concludono.