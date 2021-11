Da Rodi Garganico al GF Vip, Biagio D'Anelli raggiunge in casa la foggiana Manila Nazzaro: "Sono qui per spaccare tutto"

Rodi Garganico esulta per l’ingresso nella casa di Grande Fratello vip di Biagio D’Anelli, il 38enne dj, talent scout e opinionista di programmi Mediaset, su tutti Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, nato a San Giovanni Rotondo 38 anni fa, cresciuto e vissuto nella città delle arance e dei limoni.

Per lui si tratta della seconda volta nella casa del GF, dopo la prima esperienza nell’edizione numero 11 del 2010. “Sta per entrare una miccia, sicuramente il tuo ingresso seminerà un po’ di scompiglio” la presentazione ai partecipanti del conduttore Alfonso Signorini.

Prima di fare il suo ingresso nella puntata del 29 novembre - insieme ai nuovi concorrenti Valeria Marina, Giacomo Urtis e Ferdinando Giordano - D’Anelli si era presentato così: “Ciao a tutti, sono Biagio D’Anelli, sono di Rodi Garganico, pugliese doc e dopo dieci anni torno più carico che mai al grande fratello vip per spaccare tutto, anzi, lo dico in pugliese, “pe’ spaccà tutte cose. Amo il gossip e il mio lavoro, conosco tutti i segreti dei vip che ci sono in casa, quindi vi avverto, difficilmente mi farete fesso. A differenza di tante persone che millantano flirt io ho avuto le mie storie, frequentazioni con donne dello spettacolo. Cosa penso dei vipponi in casa? Alex Belli un piede in due scarpe, Soleil bel peperino ma a volte cede. Gianmaria vuoi iniziare a metterti in gioco, vuoi tirare fuori gli attributi? Manila pensa troppo al gioco e alle strategie degli altri, ma non fa ancora il suo gioco, ancora non si espone. Aldo grande campione, per me la Svizzera del Gf, neutrale”

Raggiunge l’ex miss Italia di Foggia, Manila Nazzaro, che ieri ha superato brillantemente lo svoglio televoto