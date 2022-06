Influencer alla scoperta di Vieste: "Bellezza e paesaggi diventano virali"

I migliori influencer del mondo travel, ma anche food, media e tv stanno visitando Vieste in lungo e largo in queste prime settimane di estate. Stanno raccontando la loro esperienza turistica, cercando di coinvolgere e attirare il proprio pubblico. "L'obiettivo - spiegano dal Comune di Vieste - è quello di promuovere ancora di più la destinazione Vieste già per la stagione 2022, ma anche in prospettiva del 2023. Tramite lo storytelling, infatti, ogni singolo influencer condivide la propria vacanza a Vieste, raccontando non solo il suo mare. Una viralità social di location, bellezze naturali, artistiche, sportive, paesaggistiche ed architettoniche che caratterizzano il nostro territorio, facendo nascere nel pubblico il desiderio di vivere tale esperienza in prima persona", concludono.