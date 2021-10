Idee e strategie per valorizzare il 'Tratturo Regio L'Aquila - Foggia'. Sono quelle che verranno fuori dal tavolo di lavoro convocato il prossimo lunedì, 4 ottobre. Attori del confronto saranno le associazioni, aziende e i consorzi.

Con loro, i rappresentanti dei 6 Comuni interessati (Chieuti, Serracapriola, San Paolo di Civitate, Torremaggiore, San Severo e Foggia) che parteciperanno all’iniziativa: fondamentale il lavoro di intesa svolto da AssoPro Parco dei Tratturi e Fernando Longo di Fattoria Rovello, coadiuvato da Luigi Zampino.

L'incontro vedrà i funzionari della Regione Puglia e i referenti delle Università di Bari e di Foggia interagire con gli aderenti ad AssoPro Parco dei Tratturi ed ogni altra categoria partecipante all’incontro presso la caratteristica cornice di Fattoria Rovello, azienda agrituristica, masseria didattica e fattoria sociale di San Paolo di Civitate.

L’obiettivo è quello di approfondire il tema e raccogliere tutte le indicazioni utili per contribuire alla redazione del 'Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi di Puglia (DRV)', in corso di definizione a cura del Gruppo di lavoro tecnico-scientifico della Regione.

Il DRV stabilirà le linee guida per la valorizzazione dei tratturi, su cui i Comuni potranno basarsi per lo sviluppo dei “Piani Locali di Valorizzazione” di competenza, considerando i diversi contesti territoriali e paesaggistici, come le caratteristiche naturali, ecologiche, storiche, archeologiche e culturali di ognuno di essi e le specificità che ne derivano.

Il tavolo rientra tra gli incontri previsti per dar vita al dialogo tra il Gruppo di Lavoro della Regione e gli enti istituzionali, le associazioni ed i cittadini interessati dall’obiettivo, come contemplato dalla “Legge sulla Partecipazione”.

Sentiero erboso e nettamente largo, creatosi per il passaggio delle greggi e degli armenti, il tratturo può essere arborato, pietroso oppure in terra battuta, e ha costituito nella storia percorso fondamentale per la transumanza di mandrie e greggi, come dall’Abruzzo al Tavoliere delle Puglie.



Il “Regio Tratturo L'Aquila-Foggia” | Tra quelli italiani, si distingue per importanza ed estensione con i suoi 244 Km. Utilizzato sin dal VII sec. a.C., rientra tra le cinque tratte principali che presero il nome di 'regi tratturi' o 'tratturi alfonsini', grazie al re Alfonso V d'Aragona, che nel 1447 li regolamentò; istituita la regia dogana della mena delle pecore di Puglia per la riscossione dei pedaggi, ebbe sede prima a Lucera e poi a Foggia.

Un mondo, quello della transumanza, che vede il tramonto a partire dagli anni ‘60, insieme alle sue strade, negli ultimi decenni riconvertite in percorsi storico - culturali. Il Tratturo Regio può costituire allora volano di sviluppo per i Comuni dell' entroterra, con i paesaggi tratturali e il turismo lento ed esperienziale che la sua riattivazione incentiverebbe, anche grazie a piste ciclabili e pedonali.