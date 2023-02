Gigi D'Alessio e l'incidente alle Isole Tremiti: "Con il gommone di Lucio Dalla sono finito contro gli scogli"

Nella puntata di The Voice Senior andata in onda ieri sera, al termine dell'esibizione di Giuseppe Blonna, il 63enne di Foggia che ha interpretato 'Attenti al Lupo', Gigi D'Alessio ha ricordato Lucio Dalla, "lui era oltre", raccontando l'aneddoto di quando aveva raggiunto le Isole Tremiti per esibirsi insieme al cantautore bolognese di origini garganiche, non prima di evidenziare che "Lucio Dalla era un bambinone, io sono stato a casa sua, c'è la stanza dei giochi".

"Una volta alle Isole Tremiti gli ho fatto un danno, gli ho rotto il gommone nuovo nuovo, appena arrivato. Dovevamo fare un concerto insieme perché lui amava le Tremiti e mi disse che se avessi voluto avrei potuto fare un giro. Non conoscendo l'isola, ovviamente, con il gommone nuovo sono andato a finire sugli scogli".