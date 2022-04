Ad Apricena spuntano casette pieni di libri: in giro per la città le 'piccole biblioteche libere'

Le Little Free Libraries arrivano ad Apricena. Due ‘casette’ piene di libri gratis per tutti sono state inaugurate ieri. L’amministrazione comunale, attraverso il suo assessorato alla Bellezza, ha inteso realizzare, oltre alla Biblioteca Comunale ‘N. Pitta’, dei luoghi sociali per leggere, offrendo nuovi servizi rivolti a minori e adulti, giovani e anziani al fine di condividere l’obiettivo di costruire una città più attenta ai bisogni di tutti e rilanciare l’importanza della promozione della lettura come elemento di crescita personale e crescita della comunità e del territorio.

“Le Little Free Libraries sono casette piene di libri da cui ognuno può prenderne uno o più alla sola condizione di portarne un altro per condividerlo – hanno spiegato il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, Annamaria Torelli e Carla Antonacci dell’assessorato alla Bellezza - Scopo del progetto, oltre alla condivisione e alla socialità, è promuovere la lettura attraverso la diffusione di piccole biblioteche in tutta la città. Queste piccole biblioteche libere riuniscono persone e promuovono, al contempo, l'amore per la lettura, attraverso lo scambio gratuito di libri. L'idea vincente è proprio nell'avvicinare abitanti e passanti attorno a un centro di aggregazione rendendo così più vivibili e frequentate le comunità. Non a caso, infatti, le Lfl sono state installate in luoghi di incontro e in spazi di verde comune. Tutti i cittadini ne potranno gratuitamente usufruire prendendo e donando libri. Periodicamente, inoltre, verranno organizzati momenti di promozione e animazione alla lettura, al fine di stimolare e fare crescere sempre più l’entusiasmo intorno all’oggetto libro. Ringraziamo, infine, la Movidaunia Apricena e i Polli di Pirro per avere realizzato le due casette e avere inteso con noi promuovere la diffusione della cultura".