'Imparare facendo teatro', per sviluppare e favorire uno spirito di cittadinanza attiva e inclusione sociale

“Imparare facendo … teatro” è il progetto Erasmus+ (azione KA2), di cui è capofila l’Istituto Comprensivo “Carducci-Paolillo” di Cerignola, diretto dalla dott.ssa Franca Pia Tarantino.

Il progetto, di natura biennale (2020-2022) e coordinato dalla docente Maria Donata Forte insieme al team docenti Erasmus (Bizzarri Caterina, Cannone Marialoredana, Cipollino Patrizia, D’Andrea Nicola, Dipasquale Angela), coinvolgerà gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, previa selezione per tutti gli alunni che presentino domanda. Capofila l’istituto cerignolano che si avvale del partenariato di tre scuole europee: Grecia, Polonia e Romania.

Utilizzando la natura trasversale del teatro, il progetto intende sviluppare e favorire uno spirito di cittadinanza attiva e inclusione sociale, in modo da offrire un contesto che promuova il superamento della didattica tradizionale, oltre a favorire una consapevolezza di un corpus culturale comune presente nelle diverse identità europee.

Degna di rilevanza è la creazione di un laboratorio teatrale che insegnerà agli studenti a conoscersi, ad esprimersi e a sviluppare la propria persona, coinvolgendo nelle attività anche le famiglie degli alunni perché i punti di forza del progetto Erasmus+ sono la dimensione emotiva, l'intelligenza emozionale, le competenze trasversali, interpersonali e multiculturali, facendo leva proprio sull'educazione esperienziale.

Non solo attraverso il teatro, ma anche attraverso la piattaforma Etwinning, la metodologia proposta poggerà in prevalenza su modelli esperienziali, sullo scambio e sull'attivazione di dinamiche emotive nel contesto della teatralità, investendo la sfera cognitivo-emozionale dei partecipanti.

In un periodo storico particolare come quello che stiamo vivendo, la condivisione internazionale conferisce una valenza culturale solida, in virtù del linguaggio del teatro e della scoperta di un codice storico-culturale comune.