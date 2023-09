Il 'Vuoto' di una intera generazione. Ilaria Palomba: "Prendete questo macello e fatelo fiorire"

Una ragazza dai lunghi capelli biondi, in abito nero e seduta su un davanzale con la testa appoggiata sul palmo di una mano. È la copertina di ‘Vuoto’ (Les Flâneurs edizioni), il nuovo romanzo della giovane scrittrice pugliese Ilaria Palomba e presentato al Premio Strega. Una copertina che la dice lunga sulla storia raccontata: quella del vuoto esistenziale della protagonista.

“Nasce da un'idea di un momento in cui si prova il vuoto – spiega l’autrice durante la presentazione del libro a Foggia in occasione della rassegna di Ubik ‘Fuori gli autori’ – ed è qualcosa che ha a che fare con la depressione ma non è proprio depressione: è più che altro lo svuotarsi di senso delle cose”.

Un vuoto che non è soltanto di Iris, la protagonista, ma è quello che prima o poi tutti sperimentiamo. “Ha a che fare con il vuoto di una generazione – continua Ilaria – che perde i suoi punti di riferimento e non sa dove andrà, non sa dov'è il suo futuro e se c'è un futuro. È il vuoto tipico di un percorso spirituale che vuole raggiungere qualcosa ed è lo stesso traguardo di questo percorso inteso come liberazione da tutti i pesi che ci affliggono e che poi sono le dipendenze che ci portiamo”.

E quelle di Iris sono tante, in primis dall’adolescenza rubata a causa di una violenza. Iris, infatti, dipende da quel ‘vuoto’ e cerca di colmarlo con altre dipendenze: dalle droghe, dal sesso sfrenato e promiscuo, dall’amore malato con il marito, dall’amicizia folle con Giulio (un altro personaggio ‘problematico’ almeno quanto lei) e dall’arte.

Una dipendenza, quest’ultima, che almeno all’inizio sembra essere la meno insana. Sì, perché Iris ha un rapporto conflittuale con tutti e tutto tranne che con l’arte (è una poetessa), salvo poi alla fine ammettere che “la scrittura non salva, al contrario, ti toglie tantissimo, tu devi darle ogni volta un po’ della tua luce, della tua vita, allora ne vieni fuori un po’ meno vitale, ogni romanzo ti toglie qualcosa”.

“Forse il segreto – chiarisce la Palomba – è assumere altre prospettive rispetto alle situazioni e ai rapporti che si stanno vivendo. Perché come accade per l’arte, la ricerca della perfezione ti fa sentire sempre inadeguata, soprattutto se hai maestri come i grandi classici: non ti sentirai mai all’altezza”.

Un’altra prospettiva può essere quella spirituale e Ilaria Palomba lo sa bene. ‘Vuoto’ è nato durante un periodo complicato della sua vita, quando in ospedale per un incidente stradale stava lottando per non perdere l’uso delle gambe. In suo aiuto è arrivato il buddismo (che oggi ha, però, abbandonato) che affiora qua e là nel libro, anche se il tema del sacrificio che impregna le sottotrame del testo è sicuramente più cristiano.

“Io non potrei vivere senza la spiritualità. Anche nei costanti conflitti con me stessa – racconta – c’è sempre l'idea che la vita sia qualcosa di più grande della singola esistenza. Mi piace l’idea di essere parte del cosmo, che tutto questo sia qualcosa di molto più grande di quello che possiamo pensare”.

E così alla fine Iris (che è l’alter ego di Ilaria, quello della “vita onirica”) lascia un messaggio di speranza ai lettori: “Prendete questo delirio, questo macello, e fatelo fiorire”. Perché il delirio, ovvero il vuoto, non si può evitare “ma si deve attraversare così come si attraversa il deserto o l’abisso: la linea d’ombra oltre la quale si diventa maturi”.