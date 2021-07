L'impresa di Ilaria, in bici da Milano a Foggia per l'ambiente: "Darò coraggio alle ragazze che sognano di viaggiare da sole"

La 29enne foggiana percorrerà la dorsale del Belpaese su due ruote: "Sarà un viaggio in solitaria con tante tappe, tutte bellissime. A Foggia ci sarà la mia famiglia ad aspettarmi". Perchè questa avventura? "Per sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile: ci sono alternative a basso impatto ambientale per visitare la nostra bella Italia"

Bici in spalla e via. Per quest'estate, la 29enne Ilaria Fiorillo ha un progetto ben preciso nella testa e nelle gambe. Una piccola-grande impresa green, con la sua compagna di avventure, ovvero la sua bicicletta. "Quest’anno ho deciso di tornare a casa per le vacanze in maniera diversa, non prenderò treni ne viaggerò in macchina, bensì in sella alla mia bicicletta", spiega a FoggiaToday.

Da Milano a Foggia, percorrendo la dorsale del Belpaese su due ruote. "Sarà un viaggio in solitaria con tante tappe, tutte bellissime, passerò per Piacenza, Bologna, Rimini e poi seguirò l’Adriatica fino a Foggia, dove ci sarà la mia famiglia ad aspettarmi". Perchè questa avventura? "Ho deciso di viaggiare in bici per sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile e per dimostrare che ci sono alternative a basso impatto ambientale (la bici produce 0 emissioni di CO2) per visitare la nostra bella Italia".

E poi, spiega, "in bicicletta si ha la possibilità di viaggiare con lentezza, godendosi il paesaggio e riscoprendo luoghi e tradizioni". Il suo viaggio verrà raccontato, tappa dopo tappa, sulla sua pagina Instagram (milano_in_bicicletta), che per l'occasione si trasformerà in un vero e proprio diario di bordo. "Sarò da sola, soltanto io e la bicicletta e spero con questa mia avventura di dare coraggio alle tante ragazze che sognano di viaggiare da sole, perché so che può far paura ma ne vale sicuramente la pena, la libertà non ha prezzo".