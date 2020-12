Il Nucleo Tutela Animali di Vieste è il più famoso al mondo

E' stato istituito circa un anno fa dal Comune di Vieste, fortemente voluto dall’assessore all’Ambiente Vincenzo Ascoli nell'ambito del progetto Zero Cani in Canile, che ha debellato il randagismo a Vieste.

Con l'apertura della pagina Facebook 'Polizia Locale Vieste-Nucleo Tutela e Benessere Animale' i loro post sono arrivati alle oltre 100mila visualizzazioni. Attraverso la pagina educano, spiegano procedure e raccontano storie di animali salvati. Inoltre, fanno campagne educative nelle scuole, effettuano controlli su microchip e deiezioni.

Consensi altissimi e tanti complimenti nei commenti, da tutta Italia per questo nucleo speciale che in sinergia con forze dell'ordine, asl e associazioni, salva tanti animali. Nei commenti c'è chi ha taggato i ministri affinché venga preso come esempio e istituito in tutti i comuni d'Italia.

La nascita del nucleo è una delle tante azioni che il progetto di lotta al randagismo 'Zero cani in canile' prevede. Il progetto adottato dal Comune di Vieste è stato ideato dalla dott.ssa Francesca Toto e realizzato dai volontari di Vieste della Lndc.