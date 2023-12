L'emozionante presepe vivente nel centro storico di San Giovanni Rotondo: oltre 200 figuranti, in un viaggio indietro nel tempo

Per questo secondo fine settimana di festività, “Il nostro Natale 2023” ha regalato grandi emozioni a tutti i suoi visitatori. L’evento di punta è stato sicuramente il Presepe vivente nel centro storico, che – sotto la straordinaria direzione artistica di Costanzo Latiano e grazie alla partecipazione di oltre 200 figuranti – ha portato i visitatori in un vero e proprio viaggio indietro nel tempo.

L’evento è stato reso possibile grazie alla partecipazione di numerose associazioni attive sul territorio e delle scuole locali di ogni ordine e grado. Il presepe, rappresentato nelle vie e nelle abitazioni tipiche del centro storico, ha offerto ai propri visitatori la possibilità di visitare le Botteghe di arti e mestieri e di godere di degustazioni di prodotti tipici tradizionali, tra cui le caratteristiche pizze fritte preparate al momento. L’atmosfera è stata resa ancora più suggestiva dalle note delle Mulieres garganiche, orgoglio locale, in quanto unico gruppo composto interamente da zampognare donne in tutta Italia.

A dimostrazione di quanto l’attività sia stata fortemente voluta e sostenuta dall’amministrazione comunale, per festeggiare l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe di San Francesco a Greccio, il Sindaco, Michele Crisetti, e l’Assessore alla cultura, Lucia Palladino, hanno sfidato le temperature polari del fine settimana, vestendo i panni di due cittadini dell’epoca.

Qualora non foste riusciti a prendere parte a queste prime due serate, non temete, il presepe vivente verrà rappresentato anche nelle serate del 29 e 30 dicembre, e quella conclusiva del 5 gennaio, col Gesù bambino di Padre Pio.

Per gli amanti della musica, il fine settimana ha offerto ben tre concerti: quello del duo chitarra e soprano di Giusy e Luciano Pompilio, che ha aperto in musica la domenica mattina, e poi quelli serali. Nello specifico, il “Concerto di Natale”, a cura della Corale Polifonica di Fra' Daniele Natale, e il concerto “Il pianoforte e l’orchestra” dell’Orchestra ICO I suoni del Sud.

Il prossimo evento in programma è il “Natale in grotta”, che si terrà mercoledì 20 a partire dalle 14.30, ma consigliamo di tenervi sempre aggiornati sulla locandina ufficiale e i canali social del Comune, in quanto il prossimo fine settimana ci regalerà tanti eventi per grandi e piccini, che non potete assolutamente perdere.