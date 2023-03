Marco Occhipinti, il blogger lucerino che colleziona documenti postali e porta in tv i suoi 'sfizi' rari e curiosi

Giovedì 23 marzo Marco Occhipinti sarà ospite, intorno alle 16:40, del programma televisivo Geo in onda su Rai Tre. Di Lucera, Occhipinti, che da poco ha superato i 13.000 followers su Facebook, è ideatore e curatore del blog Sfizi.Di.Posta’.

Attualmente il prezioso materiale costituito da documenti postali storici è in mostra a Trieste al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa. A partire dal 2011 Occhipinti ha partecipato alla trasmissione Geo svariate volte e quella del 23 marzo sarà la sua quindicesima apparizione.

Tra gli argomenti che il blogger tratterà a Geo, trasmissione condotta da Sveva Sagramola e Emanuele Biggi, nella fascia oraria 16-18:30, ci saranno: la storia d’Italia dal Risorgimento ad oggi, i francobolli strani, il Natale, la musica e San Remo, i vulcani e la funicolare vesuviana, il Cao. Marco Occhipinti mostrerà e divulgherà la filatelia al grande pubblico, in maniera semplice e diretta, senza alcun tecnicismo; illustrerà alcuni dei suoi ‘sfizi’ che spazieranno dalla storia alla natura, dal personaggio famoso agli animali.

Come i followers di Sfizi.Di.Posta già sanno, si tratta di storie curiose, sfiziose, in cui il documento postale è strumento, ‘pretesto’, per raccontare le storie stesse. Marco Occhipinti colleziona lettere, cartoline e storia postale dagli anni ’80. I documenti postati su Sfizi.Di.Posta sono tutti fisicamente in suo possesso. Per lui il pezzo “raro” non è un pezzo “costoso” ma “curioso”. Tra questi ci sono: una bambina che scrive ai genitori, amori clandestini, preoccupazioni per la guerra, telegrammi ufficiali, il costo all’ingrosso delle mandorle siciliane, e tante altre storie curiose.

Il suo scopo è di raccontare storie, tramandandone la memoria, rendere merito e onorare persone che hanno fatto parte del nostro passato ma che sono parte viva del nostro presente. Nel raccontare queste storie originali si avvale di lettere, cartoline, telegrammi, francobolli annulli, e qualsiasi altro documento postale senza scendere in tecnicismi. Sfizi.Di.Posta, quindi, è l’espressione unica ed esclusiva del piacere nel pubblicare storie, non vi è alcuna attività commerciale legata all’account, il blogger non intende vendere documenti e non ci sono altri fini.