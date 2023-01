Homo Style: il nuovo e inedito brano della 'D'Apolito School'

Su tutte le piattaforme online (YouTube, Spotify, Amazon Music, ecc...) è uscito lo scorso 16 Gennaio 2023 il nuovo inedito Homo Style della 'D'Apolito School' di Cagnano Varano (FG), che ha visto l'interpretazione di più di settanta alunni su un testo in latino, in chiave tech-house.

Il brano, scritto dal didatta e sassofonista Rocco Iocolo, in collaborazione col producer Gennaro Martella della Telmar Beats Records e col supporto del sound designer Michele Maverick, utilizza una lingua universale, senza tempo, in quanto il messaggio intimo del pezzo è racchiuso nel suo titolo, letteralmente quale 'tipologia d’uomo' decidiamo di essere.

Le parole utilizzate sono la sintesi di alcune opere dello storico Marco Fabio Quintiliano, relative ai saggi sul valore educativo della scuola e della parola come mezzo discriminante tra regno animale e umani, portatori di illuminazione e raziocinio. Con le attuali crisi pervadenti la comunità mondiale, ci si accorge ancor di più della mancanza di dialogo che è alla base di ogni conflitto esistente.

Una sfida, come riporta Iocolo, che ha visto un’intera scolaresca cimentarsi in un lavoro discografico di alto profilo, riuscendo a trasformare il laboratorio musicale dell’ist. 'D’Apolito' in uno studio di registrazione, seppur con limiti e difficoltà.

Grazie anche al supporto del dirigente Pasquale Marco Romano e alle maestre referenti Raffaela Donataccio, Mariagrazia Pelusi, Anna Maria Di Maggio, Marta Kletzke e Scirtuicchio Mariagrazia, si è arrivati ad una preparazione dei discenti tale da permettere il confronto, in campo musicale, con le più grandi realtà canore italiane.

Ma il risultato più grande, come indicato dal team di tecnici coinvolti, è stato quello di vedere i volti dei ragazzi, di fronte al primo ascolto dell’opera compiuta, stupiti dal risultato raggiunto; si può desumere che la lezione più importante che abbiano appreso con questa esperienza è quella di credere nei propri sogni a qualunque costo, perché 'l’Arte vera nasce per strada, e col coraggio diventa poi altro'.

Ecco i link per ascoltare il brano Homo Style:

YouTube: https://youtu.be/4K7Su6wEFUU

Spotify: https://open.spotify.com/track/0taNWEfHbJB3TvJmNACTuB?si=dQWxzMRITk6NGDRwiHHZdA&utm_source=copy-link