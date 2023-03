Quelli foggiani e pugliesi sono tra i migliori oli extravergini

La Guida agli Extravergini 2023 - che valorizza le centinaia di realtà che tengono alta la bandiera dell'olivicoltura italiana di qualità - quest?anno celebra la sua ventiquattresima edizione.

L?edizione 2023 della Guida agli Extravergini offre uno spaccato dell?olio lungo la penisola, preciso, completo e ricco di particolari di un comparto centrale della cultura, dell?agricoltura e della gastronomia italiana.

La guida, pubblicata con il sostegno di Ricrea e Biodea, recensisce 766 realtà tra frantoi, aziende agricole e oleifici e 1227 oli tra gli oltre 1600 assaggiati.

Il numero delle aziende che certificano l?intera filiera biologica è in aumento, come anche gli oli del Presidio degli Olivi secolari indicata con la chiocciolina di Slow Food.

Non mancano i riconoscimenti classici: tra questi abbiamo la Chiocciola, grande grigia indica le aziende che si distinguono per il modo in cui interpretano i valori produttivi organolettici, territoriali e ambientali in sintonia con la filosofia Slow Food; il Grande Olio, indicato con il disegno dell?Oliva, è attribuito agli extravergini che si sono distinti per particolari pregi dal punto di vista organolettico e perché ben rispecchiano territorio e cultivar. A queste va aggiunto il Grande Olio Slow, riconoscibile dalla scritta slow in campo verde che premia l?attività delle aziende che adottano pratiche agronomiche sostenibili per l?ambiente e per il lavoratore.

Le regioni del Sud Italia

Molteplici fattori hanno influenzato la campagna olearia 2022 del Sud Italia come la siccità prolungata, le piogge torrenziali e gli attacchi della mosca olearia. In Campania la perdurante siccità ha creato condizioni difficili in fioritura e allegagione, tuttavia, la quantità di frutti è stata soddisfacente in tutta la regione.

Le piogge torrenziali di inizio agosto, con frequenti episodi di grandine, in alcuni territori hanno creato gravi danni anche agli olivi. La campagna olivicola della Puglia è iniziata sotto i migliori auspici, con abbondanti fioriture in tutta la regione, ma non sono mancate la flessione produttiva e le difficoltà dovute a stress idrico, elevata umidità e moliture precoci, che hanno risparmiato cultivar organoletticamente più performanti, come Coratina e Peranzana.

In Basilicata si è assistito a un netto calo rispetto all?annata precedente, complici i ripetuti attacchi della mosca, che hanno spinto molti produttori a lasciare sugli alberi le drupe compromesse. L?andamento negativo è stato più o meno lo stesso in tutti i distretti olivicoli, senza differenze sostanziali tra le zone pianeggianti e l?alta collina.

Dopo l?eccellente campagna olearia dello scorso anno, in Calabria si è ripresentata l?ennesima annata nefasta, causata da temperature elevate, prolungata siccità e massivi attacchi di mosca. Problematiche che tuttavia non hanno scalfito lo spirito di sacrificio, la passione e le capacità imprenditoriali degli olivicoltori calabresi, attenti al valore delle produzioni di qualità e alla tutela dell?ambiente e della biodiversità.

In Sicilia l?olio continua a godere di una fama qualitativa meritata, ma la produzione regionale continua a calare. Il quadro è peggiorato dall?aggravarsi delle difficoltà economiche che, nell?ultimo anno, hanno determinato un aumento generale dei costi.

Infine conferma un leggero calo la produzione olivicola della Sardegna, dove da diversi anni il cambiamento climatico sta normalizzando eventi sfavorevoli: lunghi periodi di siccità, accompagnati da venti di scirocco sempre più frequenti nel periodo di fioritura e allegagione e periodi piovosi alla raccolta.

I riconoscimenti in Puglia

La Chiocciola è il simbolo assegnato dai curatori della Guida a quelle aziende olivicole che interpretano i valori organolettici, territoriali e ambientali secondo la filosofia Slow Food. Per quanto riguarda il Sud Italia, ne sono state assegnate 13, quattro in Puglia: De Carlo di Bitritto e Vallillo di Serracapriola.

Il riconoscimento Grande Olio viene attribuito all?olio eccellente nella sua categoria per pregio organolettico, aderenza al territorio e alle sue cultivar.

Nell?Italia meridionale si sono aggiudicati il premio 28 oli. Questi quelli della Puglia: Terrematte di Francesco Leonetti di Andria, Coratina di Pantaleo Di Molfetta di Bisceglie, l?olio di Felice Garibaldi di De Carlo di Bitritto, Cima di Bitonto di Amore Coltivato, Posta Locone dei Fratelli Ferrara di Foggia, Mimì, Ogliarola di Donato Conserva di Modugno, Coppadoro di Ciccolella a Molfetta, Alfieri-Coratina di Tedò a Ruvo di Puglia, Evo Agape di Agape di Sannicandro di Bari, Casino Mezzanola di Pannarale e Blend di Visconti di Torremaggiore.

Il premio Grande Olio Slow viene riconosciuto all?olio eccellente, capace di emozionare in relazione a cultivar autoctone e territorio di appartenenza, ottenuto con pratiche agronomiche sostenibili. Sono 52 gli oli premiati in Sud Italia, otto in Puglia: Peranzana di Adriatica Vivai di Speziale in provincia di Brindisi, Maximum di Agribiotrotta di San Giovanni Rotondo, Coratina di Agrimaggiore di Barletta, Bio di Intini di Putignano, Forterè di Podere Centodieci di Foggia, Coratina di Tenute Donna Vittoria di San Giovanni Rotondo, Con Brio di Terradiva di Minervino Murge, Coratina di Torrerivera di Andria