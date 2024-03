La Cruna del Lago nella Guida di Identità Golose alle Pizzerie: a D’Apote il Premio Biodiversità

È la Cruna del Lago di Lesina l’unica insegna della provincia di Foggia entrata nella nuova Guida di Identità Golose alle Pizzerie e Cocktail Bar d’autore, alla sua prima edizione.

È tra le migliori pizzerie contemporanee selezionate e recensite con schede d’autore nel nuovo progetto ideato da Claudio Ceroni, Paolo Marchi, Claudia Orlandi e Carlo Passera.

Il patron Vincenzo D’Apote, presidente dell’Associazione Pizzaioli Garganici, “narratore di quell’angolo di Puglia tra Lago di Lesina e Gargano”, come si legge nella motivazione, è l’unico pizzaiolo in Puglia insignito del Premio Biodiversità d’Italia.

Il riconoscimento è stato assegnato in occasione della presentazione della nuova guida, nel centro congressi di Fondazione Cariplo a Milano.

In un Paese “scrigno di biodiversità e di innumerevoli giacimenti agroalimentari d’assoluta eccellenza”, Identità Golose premia chef-pizzaioli e pizzerie che “affiancano e valorizzano i piccoli produttori custodi di questi tesori unici; che fanno rete con il territorio; che raccontano così un patrimonio del quale andiamo fieri e che dobbiamo custodire gelosamente”.

La nuova Guida di Identità Golose sceglie la pizza Alieno: ragù di granchio reale con datterino giallo locale, capperi e olive, in uscita pasta kataifi e basilico fritto. Ma la più creativa, secondo Pierpaolo Sammartino che ha curato la recensione, è Levi: focaccia con crema di bufala, salmone con uova di lompo, microgermogli di citronella e nuvole di lardo.

“Sono molto fiero di questo premio – afferma Vincenzo D’Apote - Essere presente insieme a mostri sacri dell’arte bianca del calibro di Simone Padoan, Enzo Coccia, Franco Pepe e Luca Pezzetta è un onore e un privilegio. L’identità del nostro territorio va preservata e custodita gelosamente. Un’identità che non vuole essere un attaccamento morboso alla tradizione, e neanche un centro di gravità permanente dove godersi l’arrivo, ma un continuo evolversi, un continuo costruire per noi e per il futuro”.