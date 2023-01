Voltare pagina: torna il 'Gruppo di Lettura' di Profadvisor

La voglia di creare rete e cultura è tra le priorità di Profadvisor, realtà foggiana che da tre anni si occupa di formazione legale e professionale. Il nuovo anno parte con un evento gratuito, in programma martedì 31 gennaio, alle 19.00, per la presentazione della nuova edizione del Gruppo di Lettura.

Il titolo scelto per questa nuova avventura letteraria è “Voltare pagina”. Ogni mese verrà proposto un libro e ci si incontrerà a fine lettura per parlarne. Il titolo scelto per l’edizione 2023 del GdL è legato al tema del futuro, inteso come scelte, relazioni e momenti di vita che cambiano il destino dei protagonisti dei libri che verranno proposti.

“L’idea del Gruppo di Lettura è nata lo scorso anno grazie all’iniziativa di una nostra docente”, spiegano i soci di Profadvisor. “Ha avuto enorme successo. La partecipazione numerosa e attiva della città ci ha permesso di mettere su un gruppo di lettori attivi e propositivi con i quali è stato bellissimo condividere le letture mese dopo mese. Quest’anno, quindi, non potevamo fare a meno di replicare.”

Il nuovo gruppo sarà coordinato, oltre che dai soci di Profadvisor, anche da Valeria Calabrese, Domenico Suriano e Giorgio Menga, lettori appassionati che lo scorso anno hanno preso parte all’edizione pilota del GdL Profadvisor. Per la nuova edizione si è scelto di partire da una tematica ampia ma densa, che consentirà di dare spazio a libri diversi per genere e stile.

“La cosa bella di tutto quel che stiamo facendo”, sottolinea Profadvisor, “è l’entusiasmo che ci trasmettono i nostri studenti e tutti coloro che partecipano alle nostre iniziative. Il Gruppo di Lettura è la dimostrazione che con un’idea semplice si può fare squadra e creare momenti di confronto e crescita di ogni tipo. Abbiamo chiuso l’anno con “Lasciamo un segno”, evento a tema legalità che ha riscosso grande successo e partecipazione. Ora siamo quindi pronti a ripartire lanciando sempre nuove idee.”

Molti i progetti in cantiere per Proadvisor quindi, che già può vantare un numero cospicuo di studenti e un sempre maggior numero di Prof. L’attività dell’azienda, infatti, ha tra gli obiettivi principali quello di dar spazio alle giovani menti, creando un team di docenti giovani e qualificati a cui garantire un lavoro legalmente retribuito. Tutte le informazioni sulle attività di Profadvisor sono reperibili sui canali social @profadvisor4 o sul sito www.profadvisor4.it. Qui è possibile anche inviare la propria candidatura come docente o prenotare una lezione privata.

La partecipazione all’evento di presentazione del Gruppo di Lettura è gratuita su prenotazione e non vincolante all’effettiva partecipazione al percorso.

Per prenotarsi inviare una mail a info@profadvisor4.it o un messaggio al 3792260010.