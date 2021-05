Il messaggio di condivisione e libertà dei 'Pizzeche & Muzzeche', il gruppo che fa ballare il Gargano al ritmo di folk

Non solo un grande amore per la tradizione, ma anche passione, gioia e allegria: questo è il folklore per Pizzeche & Muzzeche

Il gruppo folk Pizzeche & Muzzeche di Vieste ha voluto sottolineare ed esprimere non solo l'amore per la tradizione, ma anche la passione, l'allegria, l'entusiasmo e tutta la felicità che vivono e sentono mentre fanno ciò che di più bello e soddisfacente è per loro, ossia il folk; perché il folklore è amore, è vita, è amicizia, felicità e semplicità, è voglia di divertirsi stando uniti. 'Lasciateci leggere e danzare – due divertimenti che non potranno mai fare del male al mondo'. (Voltaire)