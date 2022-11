Nicolò compie 18 anni, il suo 'grazie' ai medici di Casa Sollievo: “Mi avete fatto sentire al sicuro”

“Mi avete fatto sentire al sicuro, protetto e sostenuto”. Scrive così, in una lettera indirizzata al reparto di Oncoematologia di Casa Sollievo della Sofferenza, il neo-diciottenne Nicolò, che nel giorno del suo compleanno ringrazia gli operatori che si sono presi cura di lui.

A darne notizia è la Fondazione Opera Padre Pio che precisa come il giovane abbia voluto nominarli uno ad uno, perché il sorriso di tutti “mi ha aiutato ad affrontare la mia malattia con più coraggio”. Il suo grazie è “per l'amore, il sostegno e la professionalità che ogni giorno date a tutti i pazienti”. Era solo un ragazzino quando per la prima volta entrò in Reparto pieno di “paure, dubbi e incertezze per il futuro”, ma piano piano, con forza e fatica, anche il giorno della sua vittoria sulla malattia è arrivato e ora, da giovane uomo, augura il suo “in bocca al lupo a tutti i piccoli pazienti di pronta guarigione”.