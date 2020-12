Gli alunni della 'Petrarca Padre Pio' sempre più in Europa con ben 4 nuovi progetti Erasmus+

Lasciare famiglie e amici, conoscere coetanei di tanti paesi, affrontare situazioni diverse in una terra straniera, aprire la mente a nuove culture e nuove esperienze, vivere momenti indimenticabili. Tutto questo è l'Erasmus e tutto questo lo vivono, dal 2013, gli alunni dell’IS di 1° grado “Petrarca Padre Pio”. Difatti, la scuola partecipa attivamente ai programmi Erasmus. I docenti hanno acquisito una valida esperienza tanto che per il nuovo anno scolastico i nostri alunni saranno coinvolti in ben 4 nuovi progetti Erasmus:

Fully Avoid Bully (FAB);

Becoming European Ecocitizens (BEE);

The 21st century Earth Guardians;

Lights! Camera! Action!

“E’ una gran bella soddisfazione” – afferma la prof.ssa M. Giarnetti, referente progetti Erasmus – “perché conferma la vision della nostra scuola che vuole i propri alunni sempre più rivolti alle opportunità che offre l’Europa”.

Ai nastri di partenza quindi 4 nuovi progetti che vedono in ben due progetti il nostro istituto come scuola coordinatrice. Varie sono le tematiche affrontate: dal cyber-bullismo al benessere psicofisico, alla salvaguardia dell’ambiente e ai goal di Agenda 2030.

Le scuole partner che collaboreranno con noi hanno tutte esperienza europea e qualcuna ha ottenuto anche lo School Quality Lebel da eTwinning, piattaforma a supporto dell’Erasmus.

“Non dimentichiamo che abbiamo tutt’ora in corso altri 2 progetti “Tolerance in Sport e “Healthy mind, healthy learners”, iniziati lo scorso anno scolastico e che termineranno il 31 agosto 2021” - ribadisce la prof.ssa Giarnetti - “Il programma è corposo - continua - ed è completamente aggiornato alla pagina dedicata del nostro sito istituzionale https://sites.google.com/view/1819eplus/.”

Tutte le iniziative vedono gli alunni dell’istituto coinvolti in attività extracurriculari racchiuse nel 'Club Europa'.

Li contraddistinguono entusiasmo, grande partecipazione e ovviamente tanta voglia di viaggiare. E sì perché molti partecipano alle mobilità nelle scuole partner e vivono un’esperienza unica che li segnerà per tutta la vita.

La gioia che vediamo nei loro occhi è la ragione che ci spinge a programmare ogni anno iniziative simili. Entusiasmo che va sottolineato soprattutto in questo momento in cui non sono previste mobilità nel presente anno scolastico e tutte le attività in programma sono svolte online.

Di fatti, gli alunni hanno già iniziato a collaborare con i propri partners europei per la creazione del logo dei progetti, hanno realizzato video per scambiarsi auguri di Natale e Nuovo Anno e alcuni si sono incontrati in video chat per conoscersi meglio. Insomma abbiamo piantato i primi semi per crescere i futuri cittadini europei.