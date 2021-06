Come in un hotel di lusso ma in una tenda immersi nella natura: è la proposta green ed esperenziale di Roseto Valfortore

E' in fase di allestimento Glamping, la proposta di Roseto Valfortore

Manca pochissimo al completamento dei lavori di Glamping, l’hotel-tenda a 5 stelle sostenibile realizzata dal comune di Roseto Valfortore in località Mulini nei pressi de ‘La Locanda del Mugnaio’ a due passi dalla piscina comunale ‘I Mulini’, gestita dai ragazzi della cooperativa Aria.

Una nuovo servizio che consentirà al turista di alloggiare in una tenda allestita al pari di una stanza di hotel a 5 stelle, rimanendo a contatto con la natura dei Monti Dauni, per una vacanza esperenziale e sempre più green. Ideale per coppie e famiglie.