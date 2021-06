Come in un hotel di lusso ma in una tenda immersi nella natura: è la proposta green ed esperenziale di Roseto Valfortore

Pronta ad accogliere un nuovo turismo, quello esperenziale, all'insegna del verde e della natura, per una vacanza sempre più green, Roseto Valfortore ufficializza la sua nuova offerta turistica: il Glamping, una tenda allestita come una stanza di hotel a 5 stelle situata in località Mulini' nei pressi de La Locanda del Mugnaio e a due passi dalla piscina.

Il glamping è un moderno trend in termini di vacanze per coniugare l’esperienza all’aria aperta con gli agi e la comodità. Si può così dormire in una tenda ma senza rinunciare ai servizi. Rappresenta un’alternativa ideale per chi sceglie la vacanza nella natura alloggiando in una tenda allestita al pari di una stanza d’albergo. Si tratta quindi di una vacanza green, pensata per coppie o famiglie che intendono trascorrere una nuova esperienza.