Cake design, l'opera 'Le fracchie di San Marco in Lamis' di Giuseppe Tancredi tra le 'Bellezze della Puglia'

Tra gli artisti che hanno partecipato alla sesta edizione del Puglia Cake Festival c'è anche il cake artist Giuseppe Tancredi di San Marco in Lamis, che seguendo le tradizioni multisecolari della Regione Puglia, ha realizzato uno dei simboli storici della settimana santa e punto di riferimento per tutti i cittadini pugliesi.

La processione delle “fracchie”, giganti fiaccole in legno posizionate su imponenti carrelli in ferro, la cui funzione, secondo chi ha originato tale rito, era quello di illuminare, attraverso le fiamme che si sviluppano dopo l’accensione, il cammino della Madonna dell’Addolorata in cerca del proprio figlio morto, seguendo un percorso dove mancava ogni forma di luce. Nell’opera realizzata ha voluto ribaltare, come segno di riconoscenza verso chi per secoli con immensa devozione ha costruito e trasportato tali strutture, questa tradizione.

In primo piano rimane il viso addolorato della Madonna, rivolto verso il cielo. Dinanzi a quello sguardo ha posizionato una fracchia, già pronta e decorata per essere portata in processione. Il tutto è stato realizzato in cioccolato plastico. Intarsiato per modellare il manto che ricopre il capo della Madonna, gli occhi tristi e pieni di lacrime che scendono sugli zigomi, posti in risalto rispetto al viso liscio e roseo.

La Fracchia è stata costruita con il medesimo materiale, seguendo i canoni tradizionali della sua realizzazione. Il colore marrone rispecchia quello del legno, visto che la fracchia altro non è che un grosso tronco aperto a ventaglio e riempito di legna, l’argento è il colore dell’acciaio con cui vengono realizzati i cerchi che l’avvolgono, utili per permetterne il riempimento, le ruote del carrello colorate in nero con i raggi dorati, le catene argentate ancorate al carrello e sorrette da una corda beige. La struttura viene completata con una serie di bandierine variopinte applicate ad un’asta alla cui base vi sono due sacchetti e quattro piccoli bastoncini che li sorreggono, posti sui due lati.

Dinanzi ad essa è stata appoggiata una grossa asta colore marrone come quello della fracchia.

Giuseppe Tancredi, giovane artista del cake design e di altre composizioni di materiale vario, è nato a San Marco in Lamis il 1999, dove vive e sin da bambino ha mostrato grande interesse per l’arte in generale fino ad affermarsi come cake designer. La sua è una dote innata visto che si è fatto da solo, affinando sempre di più la sua tecnica. La sua abilità nel modellare la pasta di zucchero per la realizzazione di qualsiasi struttura e/o personaggio lo ha fatto emergere prima a livello locale, fino ad affermarsi in ambito provinciale, regionale e nazionale. La sua partecipazione ad importanti manifestazioni lo ha visto protagonista, come dimostra la vittoria al Puglia Cake Festival del 2019 aggiudicandosi il primo posto. Le sue dimostrazioni vengono seguite con particolare interesse dai suoi follower, il cui numero nei suoi profili social, sta raggiungendo cifre straordinarie.