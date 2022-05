Giovanni Russo nuovo presidente dell’Aipin Puglia

Si è svolta a Borgo Celano, nella splendida cornice naturale del vivaio forestale-orto botanico del Consorzio, l’assemblea della sezione pugliese dell’aipin (Associazione italiana per l’Ingegneria Naturalistica), per il rinnovo delle cariche sociali (comitato direttivo e presidenza).

Alla fine delle operazioni di voto, il nuovo comitato direttivo ha eletto come nuovo presidente, per acclamazione, il dott. for. Giovanni Russo, capo settore forestale del consorzio e vice-presidente uscente dell’aipin-Puglia. Particolarmente soddisfatto Michele Palmieri – presidente del consorzio di bonifica montana del Gargano - che ha dichiarato:

“L’elezione di Giovanni Russo è il giusto riconoscimento professionale alla grande esperienza accumulata in tema di Ingegneria Naturalistica, per la quale il consorzio è stato precursore in Puglia fin dall’inizio degli anni ’90. Non a caso il consorzio è attualmente l’ente che ha realizzato il più gran numero di opere di Ingegneria naturalistica per la difesa del suolo, per il recupero di cave dismesse e per la prevenzione delle alluvioni. Da oggi in poi, l’impegno del consorzio sarà ancora più efficace nell’organizzazione di cantieri didattici, seminari tecnici e siti sperimentali, per diffondere sempre più questa filosofia di intervento a basso o nullo impatto ambientale e sempre in linea - o spesso in anticipo – con le direttive internazionali sul green new deal, sulle Infrastrutture verdi e sulla lotta al cambiamento climatico”.