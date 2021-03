Giovanni Natale sull'etichetta N1 in Spagna

Il 09/03/21 è uscito sulla BlancoyNegro etichetta N1 in Spagna per la musica dance, la canzone del Foggiano Giovanni Natale in arte DJ NATALE.

La BlancoyNegro ha lanciato la carriera del famosissimo Pitbull.

Ora tra i suoi artisti compare il nome del Foggiano Giovanni Natale il quale oggi rilascia Reality House.

Il primo contratto discografico del 2021 per il DJ/Producer Foggiano è subito una bomba… firma con una BIG del settore.

Giovanni Natale, il quale già abbiamo imparato ad apprezzare con “All I Need”, è orgoglioso di rappresentare la propria città e i suoi abitanti cercando di portare sempre in positivo quello che è la nomea “negativa” della città.

Foggia non è solo mafia… questo è sempre il suo motto, e con le sue canzoni cerca ogni giorno di dimostrarlo.

