Gianni D'Angelo adirà le vie legali, promette una data a Foggia e regala emozioni ai ragazzi di un centro terapeutico

"Chi ha infangato la mia persona ne risponderà nelle sedi opportune perchè sto agendo per vie legali". Giovanni D'Angelo, musicista e cantante 25enne di Foggia, non ha smaltito la delusione di essere stato escluso dal cartellone degli eventi di Natale e soprattutto di non aver potuto esibirsi giovedì 8 dicembre sul palco del rione Martucci nell'ambito della manifestazione 'Natale Insieme', dove lo stesso giorno, da piazza Daloisio, ha strappato la promessa ai suoi fan e soprattutto ai bambini, che avrebbe trovato una nuova data per festeggiare insieme.

Ieri l'artista di brani napoletani, e non solo, si è recato presso il centro terapeutico residenziale e semiresidenziale per minori 'San Francesco' di Cerignola, "per regalare un po' di spensieratezza a questi ragazzi che vivono una realtà diversa da noi" ha scritto sui social. "Eppure nonostante le continue battaglie che affrontano non hanno perso il sorriso, la voglia di divertirsi e di andare avanti senza mollare. Non siete voi a ringraziare me ma io a ringraziare voi per tutto l'affetto e l'amore dimostratomi e soprattutto per avermi fatto capire quali sono le cose importanti della vita".

In un video di circa due minuti si vede Gianni D'Angelo firmare autografi e dedicare alcuni brani agli ospiti della struttura con il gran finale sulle note di 'Volare'.