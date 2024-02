Giacomo, il bambino di origini foggiane che conosce a memoria tutti i vincitori di Sanremo

Chi ha vinto il Festival di Sanremo nel 1973? E quello del 1962? E quello del 1985? Per rispondere a queste domande, la maggior parte di noi si affiderebbe a Google o all'immarcescibile Wikipedia. Ma esiste una cerchia abbastanza ristretta di persone in possesso di un capiente database nella mente, che consente loro di rispondere di getto e senza ricorrere agli ausili del web. La memoria storica del festival Marino Bartoletti è nota ai più. Ma da un anno a questa parte c'è chi si candida a diventarne un autorevole erede. E tutto diventa ancora più singolare se si fa presente l'età del protagonista. Giacomo Serrano ha infatti soltanto 8 anni.

È un bambino come tutti gli altri. Vive a Pontecorvo, nel Frusinate, con mamma Roberta e papà Giovanni. Frequenta la terza elementare, il profitto è di quelli che ogni genitore vorrebbe vedere, coltiva i suoi hobby, gioca alla play, vive una vita normalissima. Con una particolarità: la mostruosa memoria che gli consente di ricordare i singoli vincitori di tutte le edizioni del Festival di Sanremo, dal 1951 al 2023, con il relativo titolo della canzone e il ritornello. Una dote non comune, se si pensa che questa passione è abbastanza recente.

"È nata l'anno scorso. Io e mia moglie guardiamo sempre il Festival e a Giacomo piace spesso guardare la televisione sul divano insieme a noi noi. Guardando i cantanti dell'anno scorso si è subito appassionato ad alcune canzoni", racconta a FoggiaToday suo padre Giovanni. Per questioni di orario (le singole serate del Festival, negli ultimi anni, spesso superano le 2 di notte) Giacomo non potè ascoltare tutte le canzoni in diretta, ma al ritorno da scuola si fiondò su Youtube per ascoltare le altre canzoni e, soprattutto, fare un viaggio a ritroso: "Ha cominciato a documentarsi sulle edizioni precedenti, sui vincitori. E nel giro di quattro-cinque giorni conosceva a memoria tutti i vincitori, i titoli e i ritornelli".

Non sono escluse anche alcune chicche, come i brani che non vinsero, ma divennero dei tormentoni: "È in grado di dirti l'edizione in cui furono introdotte le Nuove Proposte (nell'84, quando a vincere fu Ramazzotti con 'Terra promessa', ndr) o le edizioni relative ad alcuni successi come 'L'Italiano' di Toto Cutugno, o ancora della partecipazione di Lucio Battisti (nel 1969 con 'Un'avventura', ndr)".

Ci sono poi i brani rimasti nel cuore del piccolo Giacomo: "Al primo ascolto gli è rimasta impressa 'Bella da morire' degli Homo Sapiens, che vinsero il Festival nel 1977. È la sua canzone preferita", rivela papà Giovanni.

E dopo la prima serata andata in scena ieri, ha già le idee chiare su chi potranno essere i protagonisti: "Ieri è crollato alle 22.30, ma da quello che ha potuto vedere ha espresso una preferenza per Annalisa e Angelina Mango. Giorni fa ha fatto dei pronostici che, guardando la classifica provvisoria, sono stati azzeccati. È sul pezzo anche quest'anno".

Come un tormentone musicale, le doti di Giacomo si sono presto diffuse a livello nazionale. Non si contano più le partecipazioni nelle trasmissioni locali e nazionali. Questo pomeriggio sarà (di nuovo) ospite ne 'La volta buona', trasmissione condotta da Caterina Balivo e in onda su Raiuno dalle ore 14.

Domani sera, invece, partirà alla volta di Sanremo, da dove effettuerà un altro collegamento sempre con la trasmissione della Balivo. E chissà che nella fitta scaletta delle ultime serate, non si riesca a ritagliare anche uno spazio anche per lui sul palco dell'Ariston.

Amadeus, infatti, conosce Giacomo e la sua memoria. Poco meno di due mesi fa, al termine del loro show a Isernia, Pio e Amedeo hanno ospitato in camerino Giacomo per mettere alla prova le sue doti. Il risultato è stato scontato: 100% delle risposte esatte. Il 'test' improvvisato è finito in una storia su Instagram, nella quale è stato taggato anche il conduttore del festival.

Con il duo comico foggiano, Giacomo condivide anche il tifo per il Foggia calcio. Sì, perché papà Giovanni è originario di Casalvecchio di Puglia: "Ho vissuto lì fino a 18 anni e almeno tre volte all'anno torno a trovare i miei familiari. Sono un supertifoso del Foggia e lo è anche mio figlio, nonostante il periodo non sia dei migliori".