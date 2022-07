Gender Reveal Party: cos'è e come si organizza

Il Gender Reveal Party è ormai di moda anche in Italia. Di cosa si tratta? Nello specifico è la festa per annunciare il sesso del bambino ad amici e famigliari.

Secondo la tradizione i futuri genitori devono rimanere all’oscuro del sesso del figlio fino al momento del party, per rendere il tutto ancora più bello ed emozionante.

Quando si organizza il Gender Reveal Party

Il Gender Reveal Party si può organizzare in qualsiasi momento, ma solitamente viene organizzato dopo la fine del primo trimestre di gravidanza.

Il motivo? Innanzitutto, perché il primo trimestre è il periodo più critico e delicato della gravidanza. Inoltre, si attende l’esito dell’ecografia morfologica, con la quale si determina con sicurezza il sesso del bambino.

Come organizzare il Gender Reveal Party

Il Gender Reveal Party va organizzato per tempo, anche prima di avere la certezza del sesso del bimbo. Infatti, per questa festa tutte le decorazioni sono neutre, perché non devono rivelare il sesso del bebè.

Quindi, in base ai propri gusti si può optare per qualcosa di bianco, oppure sia rosa sia azzurro, lillà o verde, rosso o ancora tutti i colori dell'arcobaleno; l'importante è che nulla riveli il sesso del bimbo che si porta in grembo.

Baby Shower e Gender Reveal Party: differenze

Baby Shower e Gender Reveal Party non sono la stessa cosa, anche se spesso le due feste vengono confuse.

Il Baby Shower si celebra per festeggiare la nascita del bambino; di conseguenza viene organizzato verso la fine gravidanza (intorno all’8° mese) e, solitamente, sono i famigliari o le amiche a organizzare i festeggiamenti.

Al contrario, il Gender Reveal Party viene celebrato per rivelare il sesso del futuro bambino, e si può organizzare molto prima, verso la 20° settimana oppure non appena si ha la certezza di aspettare un maschio o una femmina.