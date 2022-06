Gegè Mangano su Rai 1: lo chef di Monte Sant'Angelo porta in giro la Puglia in camper

Gegè Mangano torna protagonista del piccolo schermo, inanellando un?altra presenza di prestigio. Da oggi al 17 giugno, infatti, sarà su Rai 1, a bordo del nuovo programma estivo 'camper' con in studio Tinto e Roberta Morise. I due conduttori, nel corso di questa nuova avventura, mostreranno attraverso collegamenti e reportage, alcune località del nostro paese. Immancabile la Puglia e l?incontro magico con il noto ristoratore di Monte Sant?Angelo.

Lo chef Gegè Mangano, già volto noto delle reti nazionali per le sue apparizioni in diverse trasmissioni e sitcom dedicate alla cucina, accenderà ancora una volta i riflettori sulla Puglia, portando un po? dei suoi profumi, sapori e colori nelle case degli italiani. ?Ancora una volta il nostro Gegè ? commenta Alfonso Ferrara, presiedente di confesercenti Foggia ? diventa ambasciatore dei nostri sapori e delle nostre tradizioni. Un percorso che ora si arricchisce di un altro, importante tassello e che il Maestro continua a percorrere anche in casa della nostra associazione di categoria?.

Cosa presenterà questa volta lo chef Gegè Mangano, sarà una sorpresa. Non resta altro che collegarsi su Rai 1 per scoprirlo. Allora appuntamento, sulla rete ammiraglia di mamma Rai, da oggi al 17 giugno, alle ore 12, chef Gegè Mangano a camper. Le repliche in onda su Rai Play.