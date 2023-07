Le più belle spiagge del Gargano

Il Gargano, con le sue spiagge mozzafiato, sembra un piccolo paradiso terrestre al pari delle spiagge della Grecia.

Sono circa 200 i chilometri di costa, che alternano pareti rocciose a strapiombo, calette di dune, scogli e faraglioni, macchia mediterranea e pareti di calcare.

Si tratta dell’unico promontorio della Puglia proteso verso il mare che custodisce tesori naturalistici, storici e archeologici. È un panorama naturalistico tutto da scoprire, ricco di intrattenimento tra cui percorsi naturalistici grotte, castelli, santuari, laghi e boschi. L’intero territorio è sotto la tutela del Parco Nazionale del Gargano al quale appartengono anche la Foresta Umbra, la riserva marina delle Isole Tremiti e i laghi costieri di Lesina e di Varano.

Scopriamo insieme le spiagge più belle:

1. BAIA DI MANACCORRA Tra Peschici e Vieste è conosciuta per essere attraversata dai venti che ne fanno un paradiso per chi pratica la vela, il windsurf e il kitesurf. Una sorta di California italiana dove per ristorarsi è perfetto il trabucco di Elia che offre pesce fresco ogni giorno.

2. BAIA DI SFINALE Un arenile destinato a famiglie e bambini, che non amano percorsi impervi per posizionare i propri ombrelloni e riempire secchielli. Da Peschici dista 12 chilometri ma ciò non deve scoraggiare chi ha voglia di dedicare intere giornate a contatto con la natura e un fondale trasparente, la cui scenografia è il profilo della torre saracena diroccata sulla punta a est.

3. SPIAGGIA ZAIANA È una delle spiagge più incontaminate del Gargano ma è anche una delle più frequentate, in special modo dai più giovani. È infatti caratterizzata dalla presenza di rocce molto alte dalle quali si usa tuffarsi e di sera, all’ora dell’aperitivo, diventa uno dei luoghi più amati da chi ama fare festa. Di giorno è ideale per tutti, dal momento che la sabbia è fine e il mare facilmente accessibile e grazie anche alla presenza di stabilimenti e servizi che si alternano alle zone libere. Come arrivare: La Spiaggia Zaiana si trova a 4 chilometri da Peschici ed è ben segnalata sulla strada che porta verso Vieste. Per raggiungere Zaiana bisogna percorrere una scalinata ripida dal parcheggio e dalla strada.

4. SPIAGGIA DI SCIALMARINO Un lungo arenile dal basso fondale di sabbia e alle spalle il profilo quieto della chiesa di Santa Maria di Merino e alla fine della spiaggia si apre l’Oasi naturalistico-archeologica La Salata, la più preziosa testimonianza paleocristiana del Gargano. L’incontro perfetto di storia e arte, arricchito dai tanti katesurfer che sfruttano venti e correnti di questo tratto di mare.

5. SPIAGGIA DI PIZZOMUNNO La fama precede la spiaggia di Pizzomunno, che del Gargano è in parte il simbolo. Una spiaggia vicinissima a Vieste con sabbia dorata e mare cristallino, dove è possibile sia scegliere il tratto libero, sia uno dei vari lidi privati che sono sorti in zona. L’elemento più famoso della spiaggia è lo sperone di calcare, che si innalza per 26 metri, e che sovrasta la spiaggia e i suoi frequentatori. In estate c’è il rischio di incontrare un po’ di gente, ma in ogni caso vale una visita. Come arrivare: da Vieste, seguite le indicazioni per Pizzomunno. Se arrivate in macchina, consigliamo di parcheggiare a Vieste e raggiungere la spiaggia a piedi, dal momento che dista dal centro solo 500 metri.

6. BAIA DI VIGNANOTICA Suggestiva e spettacolare tanto quanto le Zagare, e altrettanto meritevole di uno sforzo per raggiungerla e distendere la propria stuoia davanti al blu del Gargano. Percorrendo un viottolo sterrato che si fa spazio tra la macchia mediterranea si guadagna la splendida spiaggia bianca che richiama nei riflessi i biancori delle falesie che la incorniciano.Fondale alto e mare celeste: queste le due caratteristiche principali di Vignanotica, ideale per chi ama circondarsi di natura e godere del mare. La presenza di venti spesso forti e l’assenza di servizi basilari di sicurezza la rendono inadatta alle famiglie con bambini. Sono presenti due stabilimenti balneari, ristorante e caffetteria. Come arrivare: La spiaggia di Vignanotica si trova a Mattinata lungo la strada provinciale che collega il paesino a Vieste. È segnalata, e si può parcheggiare sulla strada per raggiungere la spiaggia a piedi.

7. BAIA DELLE ZAGARE La Baia delle Zagare è davvero un luogo meraviglioso: una spiaggia bianca non eccessivamente grande e caratterizzata da faraglioni e archi naturali che contribuiscono a rendere il luogo davvero unico, senza dubbio una delle spiagge più belle del Gargano. Per via della sua esclusività e per il fatto che è difficile da trovare e raggiungere, la Baia delle Zagare, chiamata anche Baia dei Mergoli, è raramente affollata, anche in alta stagione. Situata nel tratto di costa tra Pugnochiuso e Mattinata, due imponenti faraglioni di falesia l’arco di Diomede e la Finestrella dei sogni strapiombano sul mare cristallino, nascondono una delle baie sabbiose più belle di Puglia. Come arrivare: il modo più semplice per arrivare alla Baia delle Zagare è parcheggiare alla Baia di Vignanotica e individuare il sentiero che, dalla litoranea Mattinata Vieste, in 20 minuti vi condurrà alle Zagare.

8. MATTINATELLA Chiamata anche Fontana delle Rose, Mattinatella è in realtà l’insieme di due spiagge divise da una roccia. Le due spiagge sono molto diverse: un’area è infatti adibita a spiaggia pubblica mentre l’altra è raggiungibile solo via mare, e incontaminata. Qui il mare è celeste e profondo e le falesie a fare da contorno rendono il tutto davvero uno spettacolo. Come arrivare: Mattinatella si trova a circa 10 chilometri a nord di Mattinata. Una volta arrivati in zona, cercate il camping Fontana delle Rose, dove potete lasciare la macchina a pagamento.

9. PORTO GRECO Praticamente sempre battuta dal vento Grecale, la spiaggia di Porto Greco è un vero paradiso nel Gargano. Difficile da raggiungere e per questo lontana dal turismo di massa, è una spiaggia di ciottoli con mare trasparente e acqua che diventa profonda man mano che ci si allontana dalla riva. Come arrivare: Porto Greco si trova sulla strada provinciale 54 e non è segnalata. Impostando il navigatore, troverete una zona dove parcheggiare (a pagamento) e da dove proseguire tramite il sentiero impervio che vi porterà direttamente sul mare.

10. CALA DELLA SANGUINARA Cala della Sanguinara si raggiunge percorrendo un sentiero all’interno della pineta di Pini d’Aleppo più grande d’Italia. La spiaggia non è grande ed è caratterizzata dalla presenza di rocce e faraglioni ma, soprattutto, dalla poca gente, anche in alta stagione, e da un mare favoloso. Dalla Sanguinara si possono visitare delle grotte in zona, alcune raggiungibili a piedi e altre solo via mare. Come arrivare: Cala della Sanguinara si trova a 12 chilometri a sud di Vieste e si raggiunge scendendo da un sentiero ripido dopo aver lasciato la macchina presso l’apposito parcheggio sulla SP54. È raggiungibile anche via mare, con imbarcazioni che partono ogni giorno da Vieste.

11. SPIAGGIA DI MANACCORA La spiaggia di Manaccora è una delle più frequentate da chi alloggia a Peschici. Nonostante questo e nonostante la presenza di moltissime strutture ricettive e servizi, è una delle spiagge più belle del Gargano, in quanto inserita in un contesto naturalistico davvero incredibile. Non lontano da Manaccora si trovano alcuni dei vecchi trabucchi utilizzati dai pescatori nel passato. Come arrivare: Manaccora si trova a circa 6 chilometri da Peschici ed è ben segnalata. Si raggiunge da Peschici seguendo le indicazioni passando dalla Baia di Calalunga o dalla strada apposita per Manaccora.

12. BAIA DI CAMPI Vicinissima a Vieste, la spiaggia di Baia di Campi è perfetta per chi ama fare immersioni: infatti proprio sui fondali davanti alla Baia si trova il relitto di un’antica nave romana di circa 2000 anni fa. La spiaggia è in arenile ghiaioso e da qui è possibile effettuare escursioni presso le grotte adiacenti, raggiungibili a piedi e via mare. Come arrivare: seguite le indicazioni per Vieste e troverete la Baia di Campi facilmente e ben segnalata. Non c’è parcheggio ufficiale per cui, a meno che non soggiorniate presso l’omonima struttura turistica, dovrete parcheggiare sulla strada e raggiungere la spiaggia tramite un sentiero.

13. PUNTAROSSA Puntarossa deve il suo nome alla sua conformazione: è infatti una cala, molto piccola, circondata da rocce tendenti al rossiccio, che con il sole diventano completamente rosse. Ciottoli di dimensioni ridotte e sabbia si alternano e l’acqua presenta dei colori che vanno dal celeste al blu intenso. Come arrivare: la spiaggia di Puntarossa non è segnalata quasi per niente ma si trova sulla strada che collega Vieste e Mattinata, in prossimità della Galleria Monte Saraceno e prendendo la strada per Contrada Macchia Varcaro. Si raggiunge tramite sentiero dopo aver parcheggiato la macchina a pagamento.