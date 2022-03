I ragazzi del 'Volta' brillano: sono gli unici studenti di Capitanata in finale per la Gara di matematica a squadre miste

Si è svolta lo scorso 11 marzo, in contemporanea in tutta Italia, la gara a squadre miste di matematica valevole per l’accesso alla finale nazionale che si terrà a maggio, molto probabilemnte in presenza, a Cesenatico. La gara è organizzata dall’unione matematica italiana, dall’ università degli studi di Genova. Sostenuta dal MIUR, è inserita nel Programma per la valorizzazione delle eccellenze a scuola.

La gara ha coinvolto 458 squadre di tutta Italia suddivise in 17 sessioni parallele: 99 le squadre ammesse in finale.

Il liceo 'A. Volta', già qualificato alla fase finale con la squadra femminile, ha dato il meglio di sé, riuscendo a portare a Cesenatico anche la squadra mista e confermandosi l’unica scuola della Capitanata in finale nazionale.

La prima squadra, non nuova a questo tipo di sfide e risultati conseguiti nei precedenti anni, formata dagli studenti Tiziana Eugenelo, Mario Alberto D’Ambrosio, Giovanni Cianci, Giacomo Curato, Davide Cicchetti, Michele Guidacci, Luigi De Michele si è piazzata al sesto posto nella propria sessione in cui passavano in finale le prime otto. Capitana e regista di questa squadra è stata Tiziana Eugenelo.

Inoltre, il successo ha coinvolto anche i ragazzi della seconda squadra, ottavi nella propria sessione (anche in questa passavano le prime otto) e formata dagli studenti Simone Pazienza, Vittorio Gabriele, Urbano Pagliuso, Martina Marchitelli, Sara Iacullo, Alfonso Lombardi, Paolo Tusino, di cui alcuni di classe prima. Capitano l’alunno Simone Pazienza.

Riserve delle due squadre sono stati gli alunni Zannella Serena e Di Michele Aldo.

Durante tutta la gara, della durata 120 minuti, i ragazzi non si sono arresi davanti alla difficoltà dei problemi tirando fuori il meglio dai loro talenti e dalle loro vivaci capacità.

Soprattutto è stato bello rivederli tutti insieme, fianco a fianco, a risolvere problemi non proprio semplici, in sfida virtuale con studenti di altre scuole nazionali.

Grande la soddisfazione della dirigente scolastica, Gabriella Grilli, e dei loro docenti Daniela Nigri, Maria Antonietta Pici ed Emmanuil Stratakis che li hanno preparati per accrescere la passione dei ragazzi verso la matematica e per creare un clima favorevole al lavoro di gruppo.

Tutto il Liceo Volta ora fa il tifo per questi generosi ragazzi e ripone grandi speranze per la finale nazionale.