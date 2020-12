Con Gina, Foggia in pole position nella gara di solidarietà tra città: "Vince chi dona il sangue con noi"

La donazione di sangue dura circa 10 minuti, 600 secondi del nostro tempo che possono salvare la vita a qualcuno. L’associazione Gina , acronimo di Grandi Idee Nascono Amando, lo ha scoperto in una situazione di emergenza quando a Francesco Ginese, il ragazzo che faceva del bene, si è recisa l’aorta. Serviva sangue, in fretta, e il sangue scarseggiava.

Da qui l’obiettivo di Gina per la gara di solidarietà: tenere alta l'attenzione e coinvolgere i giovani di ogni regione, per creare una nuova rete di conoscenze e facilitare l’integrazione sociale.

Su questi valori, sul divertimento e sull'aiuto reciproco, Francesco ha costruito la sua vita. Da 2 a 6 città Gina si è allargata in sei mesi: Foggia, Messina, Napoli, Roma, Siena e Siracusa con il motto: “L’importante non è vincere ma partecipare”.

Venerdì 18 e sabato 19 dicembre i ragazzi dell'associazione, in collaborazione con Avis, hanno organizzato una donazione di Natale, una gara di solidarietà tra città. Gina conferma il suo impegno a Foggia presso il centro trasfusionale degli ospedali Riuniti di via Pinto, il 18 e 19 dicembre, dalle 8 alle 11.

Per garantire il rispetto dei protocolli covid bisogna indicare la fascia oraria di donazione all’indirizzo: info@associazionegina.it o sulla pagina instagram @associazionegina.

Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana fa prevedere una netta riduzione del numero dei donatori per i prossimi anni rendendo necessario sensibilizzare la fascia d'età over 18. Un’opportunità per coloro che vogliono regalare la parte migliore di sé stessi in un Natale particolare.

Gina nasce a seguito della scomparsa di Francesco Ginese, detto “Gina”, a giugno 2019. La voglia di non arrendersi, nemmeno di fronte alla morte, ci ha spinto a convertire un tragico evento in un grido di speranza, così che l’animo buono di Gina possa continuare a ispirare noi e chi non ha avuto la fortuna di incontrarlo tramite atti concreti di integrazione, solidarietà e divertimento. Siamo molti, di ogni età, distinti da diversi percorsi di studio, interessi e attività lavorative e vogliamo metterci a disposizione della comunità per provare, tutti insieme, a renderla migliore.

“L’Associazione Grandi Idee Nascono Amando vuole fare del bene tramite piccoli gesti quotidiani alla portata di tutti. Da qui la scelta di un programma di attività semplice ma concreto: raccolta di sangue per sensibilizzare i giovani sull'importanza del tema e dare supporto agli Ospedali, raccolta dei tappi di plastica per coinvolgere tutti sulle tematiche ambientali, un premio di studio alla memoria di Francesco Ginese per lodare il dibattito sull’integrazione… e tante novità in arrivo sul sito www.associazionegina.it” le parole della vicepresidente Chiara Ginese.