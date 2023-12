Gaia Carella, la flautista foggiana alla corte di Fiorello in 'Viva Rai2'

Gaia Carella, giovane e talentuosa flautista foggiana, ha avuto l’opportunità di esibirsi, per ben due volte, negli studi di Via Telauda nello speciale videobox dei talenti di 'E viva Rai Due Video Box' a cura di Rosario Fiorello. In pochi minuti è riuscita a catturare l’attenzione degli ascoltatori grazie alla sua passione per il flauto. La prima partecipazione è stata condivisa con l’amica Cristian Manelfi, la seconda esibizione ha evidenziato il suo vero e autentico talento.

Ha collaborato a varie iniziative musicali come: “Foggia, 1969 storia di un anno favoloso”, un documentario di Geppe Inserra e Matteo Carella componendo e realizzando le musiche per l’iniziativa che si è svolta il 19 maggio 2023, un cortometraggio che ricorda le lotte del 1969.

Il suo flauto è stato ancora l’espressione del documentario '1920, l’eccidio di S. Giovanni Rotondo'. Durante vari concerti organizzati dal Conservatorio Santa Cecilia, Gaia ha potuto trasmettere agli spettatori il suo amore per il flauto traverso.

Anche durante la pandemia da Covid 19 il suo strumento non ha mai smesso di trasmettere emozioni.

Ha collaborato con il produttore artistico, compositore, autore specializzato in colonne sonore, Nando Di Stefano. I suoi studi sono cominciati nel Liceo Musicale Carolina Poerio e al conservatorio di musica statale 'P.I. Tchaikovsky', proseguendoli al conservatorio Santa Cecilia a Roma.

Siamo certi che il suo amore per il flauto continuerà a far emergere la sua dedizione per la musica che riesce a trasmettere a coloro che hanno il piacere di ascoltarla.