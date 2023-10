La gaffe di Antonella Elia a Vieste, chiede a una vedova della passione col marito: "E' morto"

Vieste 'città dell'amore' in vetrina su Rai Due. La cittadina garganica è stata al centro di un servizio confezionato per il programma 'Citofonare Rai 2', con l'inviata Antonella Elia protagonista di un clamoroso scivolone.

Dopo un breve filmato che ha mostrato le bellezze della cittadina e il racconto della bellissima leggenda d’amore di Cristalda e Pizzomunno, Elia porge il microfono ad una 90enne: "Signora bella, mi dica la verità, la passione tra lei e suo marito è sempre vivissima come all’inizio?"

L'anziana non si scompone: "È sempre stata vivissima e bella e siamo sempre stati tanto contenti", Ma c'è un però: "Però è morto", ha continuato l'anziana, del gruppo 'Le comari contente' tra l'imbarazzo generale, in studio e non. Solo allora Antonella Elia si è accorta di aver commesso un'altra clamorosa gaffe.

"Che disastro, è una tragedia. Io non so come uscirne", ha ammesso, cercando di rimediare a una situazione che aveva susciatato in studio le risate imbarazzate del pubblico e delle due conduttrici, Simona Ventura e Paola Perego. Il video del siparietto è diventato immediatamente virale.