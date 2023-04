La 'FuturFracchia' di Nazario Monaco: così l'orafo sammarchese reinventa un'icona folcloristica e identitaria

L'idea della FuturFracchia di Nazario Monaco, orafo sammarchese dell'artigianato 4.0, si sostanzia con la necessità di reinventare, principalmente per una mera esigenza estetica, un'icona folcloristica e identitaria quale la Fracchia, decontestualizzandola per renderla funzionale tramite un gioiello ovvero 'La sustéma nova' o una scultura, intesa anzitutto come un premio d'oro atto a rievocare i fasti del passato, la storia - secondo la historía - della fiorente attività orafa sammarchese del secolo scorso.

All'interno del progetto grafico sviluppato da Felice Nardella, l'autrice della rassegna letteraria Pagine d'Autore Carla Bonfitto scrive:

"Un oggetto raffinato che esprime con il suo valore un importante patrimonio culturale, da indossare con lo sguardo verso il futuro e il cuore sempre radicato nella tradizione".

Nazario Monaco a studiato presso il Tarì Design School di Marcianise, e successivamente presso 'Le Arti Orafe', storica accademia fiorentina. A Danzica ha partecipato al Third International Amber Workshops, dove ha conosciuto il M° Fabrizio Tridenti. Ha proseguito il suo percorso di apprendimento presso l'Antica Bottega degli Orafi del M° Marco Baroni. A Roma ha frequentato l'IGI. Dal 2012, a San Marco in Lamis, lavora e gestisce lo studio appartenente alla società di famiglia diretta da Leonardo Monaco e Maria Gabriella Tancredi dei quali è socio. Con il loro marchio Naz & Co, in fase di sviluppo, collaborano da anni alla rassegna letteraria Pagine d'Autore diretta da Carla Bonfitto.