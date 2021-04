Una 'Friggitoria comunale' a Zapponeta: la prima in Italia valorizzerà il pescato locale

L’Amministrazione è riuscita a farsi finanziare la 'Friggitoria Comunale', prima ed unica in Italia, nell’ambito dei fondi europei Feamp 2014-2021 della Regione Puglia tramite l’avviso pubblico del Galdaunofantino intervento 3.2 'Sviluppo di sistemi nuovi ed innovativi per la valorizzazione del capitale costiero', avendo come obiettivo la crescita economica della sua comunità e l’ampliamento dell’offerta turistica.

La 'friggitoria comunale', prima ed unica in Italia, avrà come obiettivo quello di promuovere il pescato locale (seppie di Zapponeta, polipi, spigole, cannolicchi, orate e telline), valorizzando il capitale umano con ulteriori opportunità per i pescatori del posto in un momento di crisi globale.

Il progetto prevede la realizzazione di un chiosco inserito in un’area verde, dotato di una piccola cucina, dove poter preparare i prodotti tipici del nostro mare a km 0, e per invogliare l’utente a 'sostare', 'osservare', 'gustare' durante lo svolgimento dei suoi impegni. La progettazione è basata sul concetto di 'slow', di lentezza che vuole contemplare tutte le sfaccettature della vita sociale, implicando delle riflessioni sulle tradizioni locali, ma anche sull’ospitalità.