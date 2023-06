Da Brooklyn a Sant'Agata di Puglia all'età di 80 anni: "Qui per conoscere la terra natia di nostro padre"

Il loro amato papà era emigrato appena diciottenne. Destinazione Brooklyn. Lì aveva fatto fortuna e messo su famiglia, senza più tornare in Italia. Ma un pezzo di cuore di Frank Paone era rimasto sui Monti Dauni, a Sant’Agata di Puglia.

Tant’è che nel 1933 aveva partecipato al concorso musicale bandito dalla ‘Società di Sant'Agata di Puglia di Brooklyn’ riservato agli emigrati e lo aveva vinto componendo un brano dal titolo ‘Inno a Sant’Agata’ che celebrava la bellezza della sua terra natia e la nostalgia di casa.

Un brano che rievocava le atmosfere di un borgo antico e quasi ‘d’altri tempi’ se paragonato alla Grande Mela e che per questo tanto incuriosiva i figli di Frank. A tal punto da desiderare di vederlo.

Un desiderio che si è realizzato qualche giorno fa. Armando e Vincenzo Paone, professore di lingue il primo e ingegnere il secondo, hanno preso un volo e sono arrivati a Sant’Agata.

Quello che rende ancora più emozionante la storia di questo ‘ritorno’ è che i due fratelli oggi hanno più di 80 anni, e che a dispetto di età e acciacchi, non hanno rinunciato al loro sogno. È stata molto più forte la voglia di sentire i profumi, respirare l’aria frizzante, camminare sui sanpietrini e visitare la casa che hanno accompagnato i primi anni di vita del loro adorato papà.

Senza dimenticare il calore della gente del posto che ha accolto con calore i due nonnini portandoli per mano alla scoperta delle origini della loro famiglia e coccolandoli. Insomma, facendoli sentire a casa propria.

Complice anche l’amministrazione comunale che ha organizzato un incontro pubblico per omaggiare i due fratelli con la consegna di alcune targhe e di una copia dell’estratto di nascita del genitore musicista, e per onorare la memoria di Frank con l’esecuzione del suo ‘Inno a Sant’Agata’ in una insolita versione per banda riarrangiata per l’occasione dai musicisti Leonardo Viola e Francesco Marano. Adesso anche Armando e Vincenzo lasceranno un pezzo di cuore qui, sui Monti Dauni.