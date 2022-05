Francesco Pio Massaro, l'attore garganico è il piccolo Antonio nella serie di successo ‘Bang Bang Baby’

C’è anche Francesco Pio Massaro, dieci anni di Roma ma originario di San Marco in Lamis, tra gli interpreti della serie di successo interamente girata in Italia, ‘Bang Bang Baby’, trasmessa su Prime Video a partire dal 28 aprile scorso per la regia di Michele Alhaique, Margherita Ferri e Giuseppe Bonito.

Nato a San Giovanni Rotondo, il giovanissimo attore non è un neofita dell’ambiente dello spettacolo, atteso che è entrato nel mondo del cinema, della tv e della moda, all’età di due anni. Al suo attivo il talento garganico ha anche dei provini in fiction, programmi e film: da ‘Don Matteo’ a ‘Chi ha incastrato Peter Pan’, passando per ‘Tolo Tolo’.

Nella serie di Amazon Prime, Francesco Pio Massaro interpreta il piccolo Antonio. Sua madre, Elvira Massaro, da 22 anni è dipendente Rai. Nella sede di viale Giuseppe Mazzini a Roma, svolge il ruolo di Make up artist.