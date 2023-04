/ Vicolo Cutino

'Che tempo che fa' a Foggia: collegamento in diretta dal Teatro del Fuoco con Francesco Paolantoni

Il comico napoletano sarà protagonista con lo spettacolo 'O Tello... o io' (già sold out da mesi) e domenica 30 aprile sarà in collegamento con la trasmissione condotta da Fabio Fazio e in onda su Rai tre