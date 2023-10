Formedil Foggia vince l’Ediltrophy 2023 per l'arte muraria

Lo scorso sabato, si è conclusa la selezione territoriale Puglia/Matera, organizzata dall'Edilscuola di Puglia - Formazione e Sicurezza dove hanno partecipato: la Scuola edile cpt Brindisi, la scuola edile Fsc-Lecce, la scuola edile Formedil Matera, la scuola edile Formedil Cpt Foggia, la scuola edile Formedil-Bari e la scuola Formedil CPT Taranto.

A presenziare la manifestazione, il direttore del Formedil Nazionale Stefano Macale. La Edilscuola di Puglia ha ospitato la selezione regionale di “Ediltrophy 2023” – la gara di arte muraria che dal 2008, per volontà delle parti sociali dell’edilizia viene promossa dal Formedil, l’ente paritetico nazionale per la formazione, la sicurezza e i servizi per il lavoro – con la partecipazione di squadre delle scuole edili di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto per quanto riguarda la Puglia mentre, per la Basilicata, Matera.

Le squadre presenti sono state impegnate nella costruzione di una panchina portabici e fioriera in muratura, secondo una griglia di criteri indicati nella scheda progettuale, in un tempo massimo di quattro ore e nel rispetto della normativa antinfortunistica. Nel primo pomeriggio la commissione tecnica composta da tre esperti del settore ha valutato le opere realizzate proponendole in una apposita classifica.

Il primo posto è andato alla squadra senior di Foggia, composta da Gianluca Perillo e Matteo Micucci, che parteciperanno alla finale di Bari il 21 ottobre prossimo, dove verranno eletti i migliori muratori del 2023. Al secondo posto si è classificata la squadra senior di Matera e al terzo posto la squadra senior della Edilscuola di Puglia. La targa speciale Sicurezza è stata assegnata alla squadra senior della Edilscuola di Puglia. La squadra junior del Formedil di Bari, ha vinto la sezione Junior.

Al termine della gara, il Presidente del Formedil Cpt Foggia, arch. Giuseppe Clemente (Ance Foggia) dichiara: “Vedere all’opera tante maestranze, dai più navigati ai più giovani, nell’ eseguire le opere murarie e vedere quanto impegno ed amore ci mettevano, è stato un tuffo nel passato per chi come me è nato sui cantieri. Per noi è stato un onore aver vinto e poter partecipare alla finale che si terrà a Bari il 21 ottobre presso il SAIE, dove verranno eletti i migliori muratori del 2023”.

Dello stesso avviso il vicepresidente Giuseppe Villani (Filca-Cisl), il quale oltre che a essere soddisfatto della vittoria, pone l’accento sul tema della sicurezza sul lavoro: si tratta di una priorità che deve vedere uniti tutti i soggetti, sindacato, imprese e istituzioni perché l’obbiettivo è comune, garantire l’incolumità dei lavoratori, non si può morire sul lavoro.

Infine, la direzione del Formedil Cpt Foggia, nella persona del dott. Raffaele Mangino esprime soddisfazione per la vittoria ottenuta dalle nostre maestranze, pertanto è importante rimarcare il lavoro che tutte le scuole edili attraverso una capillare presenza su tutto il territorio nazionale, garantisce una formazione relativa alla sicurezza sul lavoro, in una logica che tende a privilegiare l’aggiornamento continuo e la crescita professionale costante per tutte le figure coinvolte nel processo produttivo edilizio.