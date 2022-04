Stornara avrà presto un cineteatro

Stornara avrà un cineteatro. I lavori sono stati finanziati (Decreto fl 25.08.21 Ministero per gli Affari Interni e Territoriali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) e la realizzazione del 'Cinema Teatro Caggese' sarà presto realtà. Stornara potrà finalmente usufruirne a breve. L'annuncio lo ha dato Rocco Calamita, primo cittadino del paese dei Cinque Reali Siti: "La prossima amministrazione comunale - ha detto Calamita, che è al termine del suo mandato da sindaco - in tempi brevi, dovrà appaltare i lavori per la realizzazione del cine teatro. Un altro luogo di cultura che sarà restituito alla collettività".