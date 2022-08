'La via della felicità' in azione, brilla piazza Scaramella: raccolti oltre 10 sacchi di rifiuti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Tantissimi rifiuti abbandonati in piazza Scaramella, e celermente raccolti dai volontari de 'La via della Felicità' di Foggia, con l'obiettivo di ripulire e ridare decoro alla zona. Nel pomeriggio di lavoro, sono stati raccolti più di una decina di sacchi di rifiuti, tra cui moltissima plastica, lattine e cartacce.

La tappa è stata scelta dopo la segnalazione di diversi cittadini e in seguito ad un sopralluogo della responsabile dell’iniziativa, Marina Biancardino. Il gruppo vuole dare il benvenuto a tre nuove volontarie che si sono unite: mamma Virginia e la figlia Giulia e la signora Anna. Nel suo messaggio durante la Giornata Mondiale dell’Ambiente, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha detto: “Ogni anno, più di 8,8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani. Le microplastiche nei mari ora superano il numero di stelle della nostra galassia”.

Ecco perché i volontari vogliono dare il loro contributo per la salvaguardia del nostro pianeta, dando il buon esempio a tutta la città, così da creare una maggiore consapevolezza e rispetto per l’ambiente. I volontari vogliono invitare tutti i cittadini a partecipare alla prossima iniziativa, che si terrà giovedì 25 agosto, alle 18:30, in via Natola, vicino alle giostre. Per partecipare: laviadellafelicitapuglia@gmail.com