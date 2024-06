Il Teatro Regio di Capitanata dona tavoli e tv: "Merito della generosità del pubblico"

Non solo spettacolo e cultura, ma anche solidarietà. Dopo oltre vent’anni, la campagna ‘1 euro=2 euro’, infatti, continua a regalare sorrisi a chi ne ha più bisogno. La stagione 2023/2024 della associazione ‘Enarchè’ di Foggia si è conclusa con un grande successo di pubblico e all’insegna della sensibilità dei suoi fedeli spettatori: oltre all’euro accantonato dalla associazione per ogni posto occupato negli spettacoli al Teatro Regio di Capitanata riservati ai soci, gli spettatori hanno versato spontaneamente un altro euro che è finito in un fondo che ha raggiunto il traguardo dei 3.500 euro e che sarà destinato (sottoforma di attrezzature, progetti formativi o contributi economici) a strutture, enti, famiglie del territorio e ad associazioni quali Assori, ‘Le Ragioni del Cuore’, ‘Donne in Rete’, ‘Impegno Donna’. E qualche giorno fa sono state fatte le prime consegne in città: tre tavoli alla A.B.C. (Associazione Bambini Cerebrolesi) e un televisore da 55 pollici alla A.R.D.A. (Associazione Ricreativa Diversamente Abili).

“In questo primo step – dichiara Carlo Bonfitto, presidente della ‘Enarchè aps’ – siamo andati a trovare alcune delle associazioni che sosteniamo da tanti anni e alle quali abbiamo donato degli arredi di cui avevano bisogno, ovvero tavoli per le attività e i laboratori, e una tv per guardare insieme i programmi preferiti e perché no, anche gli imminenti campionati europei di calcio. E ciò è stato reso possibile soprattutto grazie alla generosità del nostro pubblico che ha voluto raddoppiare la quota che avevamo previsto. Nelle prossime settimane faremo visita ad altre realtà del territorio e ad alcune famiglie”.

“È stato bello vedere l’emozione di questi ragazzi – racconta Matteo Bonfitto della ‘Enarchè aps’ – che sono un po’ la nostra famiglia, dal momento che spesso vengono a teatro. Mi piacerebbe che iniziative come la nostra diventassero prassi anche per gli altri, anche per i singoli cittadini che potrebbero venire a visitare queste associazioni e a donare loro un po’ del proprio tempo”. “È un segno dell’affetto che abbiamo per queste associazioni che da anni si preoccupano di dare aiuto e sostegno a chi ne ha bisogno. Associazioni che con grandi sacrifici e in maniera del tutto autonoma devono sostenere le spese di affitto e utenze. Per loro questi piccoli gesti, quindi, significano tanto” gli fa eco l’attore Giovanni Mancini.

“È una giornata importante per i ragazzi – afferma la presidente dell’A.B.C. Foggia Carmela Fanizzi – non solo perché con questi tavoli potranno stare più comodi, ma anche perché vedere oggetti nuovi nel luogo dove passano il loro tempo è per loro uno stimolo notevole. Infatti li vedo felici e con loro oggi lo sono anche io perché significa che non dobbiamo mollare, non dobbiamo chiudere”.

“L’associazione A.R.D.A. è nata nel 2010 – spiega la vicepresidente Filomena Balante – dall’esigenza dei genitori di intrattenere i figli che arrivati ad una certa età vengono messi fuori dalla scuola. È una associazione di intrattenimento, di socializzazione e di inclusione, facciamo anche piccole gite, andiamo allo stadio e naturalmente a teatro. E realizziamo dei lavoretti. Per noi quello di oggi è un giorno molto importante perché ci permetterà di aggiungere un altro tassello al concetto di socialità”.

E difatti, i ragazzi che frequentano la sede dell’associazione sono davvero felici del dono: “Grazie per aver pensato a noi – afferma emozionato Angelo – perché questa tv ci sarà utile per guardare tutti insieme gli europei di calcio”.

La campagna di solidarietà ‘1 euro=2 euro’ è una iniziativa a cura di ‘Enarchè aps’, ‘Omnia Service Animation’ e Teatro Regio di Capitanata.