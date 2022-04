La scommessa vincente di Teanum: il 'Sumarello' premiato al 'Vini & Consumi Award

Ennesimo riconoscimento per Cantine Teanum. Il vino 'Sumarello' ha ottenuto il premio 'Miglior innovazione di prodotto' nella categoria "Rossi fermi" al 'Vini & Consumi Award 2022', tenutosi lo scorso 11 aprile.

Sumarello è nato come una scommessa: far avvicinare i più giovani alle tradizioni nostrane. Ecco perché porta il nome con cui notoriamente è chiamato qui in Daunia il Nero di Troia, uno dei tre principali vitigni autoctoni pugliesi.

La competizione è stata ideata dal Gruppo Tespi, per valorizzare l’impegno delle aziende del settore che si sono distinte in ambito di marketing e comunicazione. La giuria, composta da esponenti delle principali catene di GDO, ha premiato l’idea di raccontare una bottiglia importante come Sumarello utilizzando un tono di voce informale, diretto e sopra le righe. Proprio come il target di riferimento.

A vincere è stata la nostra strategia di comunicazione, ovvero raccontare una bottiglia di fascia alta utilizzando un tono di voce informale, diretto e leggero. Lo stesso del nostro target di riferimento: i Millennials. Per questo, abbiamo scelto di comunicare principalmente su Instagram e Spotify, creando una playlist in mood con la nostra bottiglia. A completare l’opera, la coloratissima etichetta e il packaging anni ’80, disegnati da Glum Agency e stampati da Ciemme Labels & Packaging, due aziende locali tanto quanto il vino sumarello. Siamo particolarmente fieri di questo riconoscimento perché il nostro progetto di dare una nuova veste ai vitigni autoctoni e alle tradizioni locali ha vinto in una competizione, a cui hanno partecipato alcune tra le più grandi realtà vitivinicole italiane, come il Gruppo Caviro, Antinori e Cavit", ha commentato Mario Pacentra, dell'ufficio commerciale di Cantine Teanum.