Pasqua tra gli 'Invisibili' di Foggia. Mascione: "Come una goccia, che scava la roccia dell'indifferenza”

“Una goccia, solo una goccia che scava nella roccia della troppo diffusa indifferenza”. Vuole essere questo il gesto di vicinanza e solidarietà portato dai volontari dell’associazione ‘Invisibili’ nei luoghi di emarginazione e fragilità sociale della nostra città.

Con il pretesto di donare uova di cioccolato e derrate alimentari per i meno fortunati, il presidente Pietro Paolo Mascione e i tanti volontari dell’associazione hanno portato sostegno e vicinanza agli ospiti della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica 'Nuova Dimensione', delle strutture della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata e del dormitorio comunale del Pronto Intervento Sociale.

“Abbiamo cercato la Pasqua negli occhi della gente, in quella contaminazione di intenti finalizzati alla cura del prossimo. Stefania, Nadia e gli altri mi accompagnano in questa lucida follia che oggi prosegue con l’attività ‘porta a porta’ presso le famiglie bisognose e fragili della nostra città”, spiega Mascione.

“La Pasqua, per me, è andare per strada sporcandosi gli abiti, risollevando le fatiche di chi è stato messo in croce dalla mancanza di amore, anche nostra. Cerco di intercettare queste persone, i loro volti, le loro delusioni, le loro storie. È Pasqua se riesco a strappare un sorriso, a far vedere che, dopo anche la più lunga delle notti, c'è sempre un piccolo raggio di sole che qualcuno vorrebbe oscurare”.