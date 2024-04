/ Via Trinitapoli

Cucciolo 'intrappolato' in una intercapedine tra due poderi: salvato dai vigili del fuoco

E' successo nel pomeriggio di ieri, in un podere in via Trinitapoli. Gli uomini del 115, con un martello demolitore, hanno realizzato dei fori per aprire un varco più grande e permettere al cane di liberarsi