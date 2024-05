Pioggia rovescia un nido, polizia locale salva coppia di piccoli colombi. È successo ieri pomeriggio, in via Saverio Altamura, a Foggia.

Probabilmente per la forte pioggia, due piccoli colombi non ancora in grado di volare sono caduti dal nido dove riposavano. Ad accorgersi dell'accaduto è stata una donna della zona, che ha allertato la polizia locale chiedendo un intervento. Gli agenti intervenuti hanno recuperato i due piccoli volatili e, dopo un confronto con il personale della Lipu, li hanno ricollocati in modo da favorire il ricongiungimento con la mamma.